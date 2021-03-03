Щесны об отражённом пенальти: «Это был довольно лёгкий сейв»

Вратарь «Ювентуса» прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в матче 25-го тура Серии А. В концовке встречи голкипер отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении .

Я ожидал, что он будет бить ближе к центру, так что думаю, что это был довольно лёгкий сейв.

Было очень важно, чтобы мы понимали всю серьёзность ситуации. Даже если ты ведёшь 1:0 или 2:0, это не является гарантией итогового успеха. Поэтому мы должны были сохранять концентрацию и не пропустить гол, который мог бы изменить игру.

Мы определённо должны улучшать свою игру. Мы понимаем, что пережили тяжёлое время, но мы играем каждые три дня, и нам необходимо осознавать всю важность этого периода.