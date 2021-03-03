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Щесны об отражённом пенальти: «Это был довольно лёгкий сейв»

03 марта 2021, 05:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в матче 25-го тура Серии А. В концовке встречи голкипер отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Андрея Галабинова.

Я ожидал, что он будет бить ближе к центру, так что думаю, что это был довольно лёгкий сейв.

Было очень важно, чтобы мы понимали всю серьёзность ситуации. Даже если ты ведёшь 1:0 или 2:0, это не является гарантией итогового успеха. Поэтому мы должны были сохранять концентрацию и не пропустить гол, который мог бы изменить игру.

Мы определённо должны улучшать свою игру. Мы понимаем, что пережили тяжёлое время, но мы играем каждые три дня, и нам необходимо осознавать всю важность этого периода.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 08:28
Щесны никогда не отличался супер надёжностью,тем более в планах пенальти. Пусть благодарит надёжную защиту Ювентуса, от больших провалов
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 06:28
Довольно легкий матч получился.
Остапчук 67
Остапчук 67
03 марта в 06:19
Когда ты угадал, легко
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