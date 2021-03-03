Нуну: «Все команды испытывают проблемы в гостях у „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 29-го тура АПЛ .

В первом тайме мы действовали организованно, но без борьбы. «Сити» много владел мячом. Во втором тайме мы стали больше прессинговать, выдвигаться вперёд и угрожать их воротам. Парни действовали надёжно и компактно.

Но мы не смогли выдержать этот уровень игры до конца и были наказаны. Наш план работал не так долго, но мы столкнулись с очень хорошим соперником и периодами здорово контролировали мяч. Когда «Сити» лидирует в счёте, ваша задача усложняется. К тому же нам противостояла команда, у которой тоже был очень хороший план на игру.

У «Сити» очень талантливые, потрясающие игроки и потрясающий тренер. Все команды, которые приезжают сюда, испытывают проблемы, потому что «Сити» — хороший соперник.