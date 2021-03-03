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Нуну: «Все команды испытывают проблемы в гостях у „Манчестер Сити“»

03 марта 2021, 05:16
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 29-го тура АПЛ.

В первом тайме мы действовали организованно, но без борьбы. «Сити» много владел мячом. Во втором тайме мы стали больше прессинговать, выдвигаться вперёд и угрожать их воротам. Парни действовали надёжно и компактно.

Но мы не смогли выдержать этот уровень игры до конца и были наказаны. Наш план работал не так долго, но мы столкнулись с очень хорошим соперником и периодами здорово контролировали мяч. Когда «Сити» лидирует в счёте, ваша задача усложняется. К тому же нам противостояла команда, у которой тоже был очень хороший план на игру.

У «Сити» очень талантливые, потрясающие игроки и потрясающий тренер. Все команды, которые приезжают сюда, испытывают проблемы, потому что «Сити» — хороший соперник.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
03 марта в 06:50, ред.
После нового года МС как "ледокол" прет к титулу не замечая"лед"...против них сложно не играть не только на выезде, но даже на своем поле!и в2021 году еще не нашлось тех, кто бы смог отобрать очки у команды Гаардиолы
ДСА
ДСА
03 марта в 06:27
Проиграли будущему чемпиону.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 марта в 06:22
МС проиграют дома уже скоро - серия затянулась
Mangur
Mangur
03 марта в 05:28
Ну-ну,да нет.
Gahi
Gahi
03 марта в 05:21
Это действительно так команда идёт к своему успеху. Удачи
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