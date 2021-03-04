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Широков: «„Краснодар“ — это бесхарактерная команда»

04 марта 2021, 15:12

Бывший российский футболист Роман Широков рассказал о проблемах «Краснодара».

«Краснодар» — это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда всё хорошо. Так было всю жизнь, так и осталось. Матчей, когда всё против них, но они побеждали, не так много. Может быть, два за всю историю клуба.

Всё от руководства идёт. Они все думают, что их кто-то по головке должен гладить, красную дорожку расстилать. Так не бывает. Всё это передается футболистам, никто через себя переступить не может.

Сергей Николаевич Галицкий как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Что-то я волков не вижу, всё хорошо у людей. Супертоп, классно, атмосфера потрясающая. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат.

Ранее сообщалось, что Сергей Галицкий сократил вложения в «Краснодар».

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Все комментарии
mortid
mortid
вчера в 00:06
Голодные волки Галицкому нужны? так это в Тамбов ему.
Sysanin101
Sysanin101
04 марта в 19:40
Краснодар - команда с характером.
Может ЗАПРОСТО обыграть Спартак.

Как 7 марта они сыграют???
Всё будет зависеть от судейства Мешкова.
Его назначение, на эту игру, ПРОДАВИЛИ лукойловцы - не забесплатно, разумеется, а согласно ЦЕНЫ вопроса.
Мешков и чиновники РФС уже давно этим ПРОМЫШЛЯЮТ и все назначения выставили на продажу.
Утром деньги, вечером - нужное назначение.
Чиновники РФС на этом бешенно обогащаются.
Призываем Мешкова не выдумывать пенали и не удалять краснодарцев.
Мешков креатура газпромовских газовиков и лукойловских нефтяников.
Ему они до лампочки, только ПЛАТИ.
Он своё криминальное дело знает.
А что ему совесть, а что ему мораль???
Давно разменял на баксы и евро.
Его карман ему дороже, соперников, игроков и тренеров.
Поделится с нужными чиновниками от футбола и его в очередной раз ОТМАЖУТ.
Чиновники РФС, в очередной раз, будут фотошопить и отмазывать Мешкова от наказания, без стыда и совести.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
04 марта в 18:40
Считаю, вы очень строгая.

Но спорить не стану. Вы так видите.
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
04 марта в 18:03
Это еще впереди...возможно..а сейчас Роман прав...авансов много, восторги неописуемые, а толку маловато будет..мягко говоря.
Союзник противников
Союзник противников
04 марта в 17:47
Галицкий решил,что он-"сам себе тренер" и просчитался.Так что хулиган скорее прав,чем нет.
112910415
112910415
04 марта в 17:30
есть характер ...
только выключается время от времени
Ironigor
Ironigor ответ ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
04 марта в 17:17
Без классного тренера ничего никогда само собой не придёт, хороший учитель - хорошийученик !!! И с годами ничего не решится, без правильного вложения средств. Быкам Удачи!!!
протон1
протон1
04 марта в 17:13
всё верно сказал. судью тож ведь ушатал с горяча. волк
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
04 марта в 16:50
Быков на забой и откармливают). Какое прозвище, такое и плавание. Отборный комбикорм у быков.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
04 марта в 16:30
Широков очевидно погорячился.

ФК Краснодар находится в стадии роста. Придёт время -- к клубу придёт матёрость и навыки перекусывания соперника крокодильей пастью.

Нужно просто набраться терпения.
По молодости все мы такими были -- восторженными и недостаточно сбалансированными; опыт приходит обязательно.
Ironigor
Ironigor
04 марта в 16:10
Галицкому с его возможностями нужен классный тренер , желательно с голландии или бельгии который ставку делает на мощный скоростной футбол. По любому хочется пожелать Быкам успехов, очень симпатичная команда. Всем добра !!!
drive45
drive45
04 марта в 15:58
В этом что-то есть, голы есть, игра есть, состав достойный а вот КПД маловат. В любом случае нужно дождаться и доиграть сезон, потом делать выводы и замены и не только с составом.
makkie
makkie
04 марта в 15:58
Краснодар - это стеночки, пасики, красивый атакующий футбол, воспитанники.

О результате в футболе не думают совсем. А если бы думали, то давно бы купили двоих сильных ЦЗ, а не мучились с Кайо и Мартыновичем в роли статистов.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 15:55
В атаке Краснодар всегда играл красиво, вот только результативность и игра в обороне - Ахиллесова пята команды. Кружева , которые плетет команда , выглядят очень привлекательно, но эти кружева на табло не повесишь. Нужен результат , а его на протяжении всей истории команды пока нет, и в этом сезоне похоже уже тоже не будет. Наличие классных исполнителей , не дает результат. Очень похоже , что быкам все же нужен новый тренер. Но - это Галицкому решать. Посмотрим , что будет по окончании сезона. Симпатичная, играющая команда , но без трофеев - это звание поднадоело болельщикам наверняка.
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 15:33
У нас нет ни одной с характером
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 марта в 15:29
Это нормальная ситуация для "проекта", которым, в сущности, "Краснодар" и является.

Посмотрите на МС. В ЛЧ он каждый год буксует. В АПЛ - как только возникают проблемы с игроками. Как Гвардиола разрешил кризис в команде в этом году? Да очень просто, ему летом накупили игроков на 250 миллионов, включая системообразующих Родри и Диаша, готовых топарей. Теперь они топово играют, пока остальные команды в кризисе, до матчей в ЛЧ, думаю.

Так же и "Краснодар", ему нужны топ-игроки, чтобы выигрывать, пока у него состав на одном уровне с другими лидерами, он будет последним из них.
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 15:25
Один раз показали характер - с Порту.
Romkurch
Romkurch
04 марта в 15:18
У Краснодара просто нет болельщиков.
Kaguzuti
Kaguzuti
04 марта в 15:16
Точно охарактеризовал.
beefs
beefs
04 марта в 15:15
много правильно сказано...
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