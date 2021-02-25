«Реал» собирается обжаловать жёлтую карточку Каземиро в матче с «Аталантой»

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25 февраля 2021, 21:34

Полузащитник «Реала» Каземиро получил жёлтую карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0). Из-за этого предупреждения бразилец пропустит ответную игру в Мадриде.

Как сообщается, «сливочные» собираются подать апелляцию на жёлтую карточку Каземиро, чтобы игрок смог принять участие во втором матче с «Аталантой».

Стоит отметить, что полузащитник мог быть и удалён с поля за симуляцию в штрафной площади противника, получив второе предупреждение, однако арбитр отделался устным замечанием в данном эпизоде.