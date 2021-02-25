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«Реал» собирается обжаловать жёлтую карточку Каземиро в матче с «Аталантой»

25 февраля 2021, 21:34
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро получил жёлтую карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0). Из-за этого предупреждения бразилец пропустит ответную игру в Мадриде.

Как сообщается, «сливочные» собираются подать апелляцию на жёлтую карточку Каземиро, чтобы игрок смог принять участие во втором матче с «Аталантой».

Стоит отметить, что полузащитник мог быть и удалён с поля за симуляцию в штрафной площади противника, получив второе предупреждение, однако арбитр отделался устным замечанием в данном эпизоде.

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Arman A.
Arman A.
26 февраля в 07:23
"А че! Имею право! Моя лига! Что хочу, то и творю)" - Перес и Ко
старина
старина
25 февраля в 23:33
Не удивлюсь,если желтую снимут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 22:50
А может ну их!?🤭
mondial18
mondial18
25 февраля в 22:43
Творят что хотят
dzvinka
dzvinka
25 февраля в 22:41
конечно, и добавить еще двум игрокам аталанты по красной
juvenale
juvenale
25 февраля в 22:35
мда во дают)))после такого беспредела еще обжаловать будут)))там его удалять должны были,за вторую желтую и симуляцию
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 февраля в 22:17
Перес, чем-то на Ленорыча похож. Тоже сигары любит поди?).
Альфамен
Альфамен ответ УЕСКА (раскрыть)
25 февраля в 22:09
Это дело Аталанты.У Реала свои заботы!!!
УЕСКА
УЕСКА
25 февраля в 21:57
А удаление Фройлера они не хотят обжаловать?
Медив
Медив
25 февраля в 21:57
Лол. Единственная желтая карточка Каземиро, которую нужно обжаловать, это та, которую ему не дали
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 21:52
Это их право.Не обжаловали если бы было кому играть.
Остапчук 67
Остапчук 67
25 февраля в 21:40
Вот же наглецы
STVA 1
STVA 1
25 февраля в 21:36
Аталанта наверное тоже желает кое что обжаловать)
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