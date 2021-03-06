Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Фиорентину» в следующем сезоне.
Сообщается, что президент флорентийского клуба Рокко Коммиссо уже связался с представителем 43-летнего специалиста на предмет возможного сотрудничества.
Гаттузо, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.
Сначала были разговоры про Сарри (с ним Сашка мог сидеть и пускать дым)
Теперь вот Гаттузо у которого взрывной характер(если что могут вместе стулья кидать) 😉
Сначала были разговоры про Сарри (с ним Сашка мог сидеть и пускать дым)
Теперь вот Гаттузо у которого взрывной характер(если что могут вместе стулья кидать) 😉