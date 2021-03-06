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Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

06 марта 2021, 09:14

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Фиорентину» в следующем сезоне.

Сообщается, что президент флорентийского клуба Рокко Коммиссо уже связался с представителем 43-летнего специалиста на предмет возможного сотрудничества.

Гаттузо, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
07 марта в 09:11
Гаттузо — хороший антикризисный тренер. Он умеет вытаскивать клубы за волосы из болота. К сожалению, стабильную победоносную игру ставить пока не умеет. Ожидаю от него больших успехов в будущем. По крайней мере, приятно смотреть на тренера, который не ноет и не боится ответственности. Если будет играть в «Фиорентине» в тот же оборонный партизанский капкан, что в «Милане» и в первом сезоне в «Наполи», то получится крепкий середняк, который станет головной болью для любого соперника.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 марта в 12:23
Будет кому поджопники Кокоши поддавать
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ A.S.A (раскрыть)
06 марта в 10:52
Александр, похоже храбрец-удалец только после литра выпитой, а Гаттузо на трезвую голову за плохую физическую форму может Кокорину направление в травматологию прямо в раздевалке "Фиорентины" выписать)))).
A.S.A
A.S.A
06 марта в 10:47
Во Флоренции подбирают тренера под Кокорина???
Сначала были разговоры про Сарри (с ним Сашка мог сидеть и пускать дым)
Теперь вот Гаттузо у которого взрывной характер(если что могут вместе стулья кидать) 😉
drug01
drug01
06 марта в 10:08
Будем жрать перемен
ДАША Д
ДАША Д
06 марта в 10:04
Это команда попроще чем Наполи.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 марта в 09:53
Глупее и не придумать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 марта в 09:18
Фиалкам нужен новый тренер,Гатузо подходит!
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