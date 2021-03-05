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Главный тренер «Шеффилда» Уайлдер в скором времени может уйти в отставку

вчера, 19:56

Главный тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер в скором времени может покинуть свой пост, сообщает Goal со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне не являются единственной причиной, по которой 53-летний специалист может покинуть занимаемую должность. Утверждается, что у Уайлдера ухудшились отношения с владельцами клуба из-за разногласий касательно трансферной политики и плана по назначению директора.

После 27 туров «клинки» замыкают таблицу АПЛ, имея в активе 14 очков. В прошлом сезоне «Шеффилд» финишировал на 9-м месте.

Недавно «Шеффилд» повторил антирекорд в Англии по количеству поражений в сезоне.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:29
Что это изменит?
youtomee
youtomee
вчера в 22:25
уже неважно, там на следующий сезон будет другой состав, с новыми задачами...в чемпионшипе, а тут уже можно как угодно доигрывать
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:22
Не поздно ли?! Безусловно Крис заслужил любовь болельщиков за тот праздник,который он устроил им в виде выхода команды в Примьер Лигу,и прошлый крутой сезон для Шеффилда,но тренерская доля такова, что результат здесь и сейчас важнее былых заслуг. А учитывая как ужасно складывается этот сезон для "клинков",отставка тренера напрашивалась давным давно...
ДСА
ДСА
вчера в 21:07
Шеффилду уже все равно.
holms918
holms918
вчера в 20:17
Если судить по положению в турнирной таблицы, то удивляться здесь нечему.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:04
Глядя в таблицу, решение это напрашивалось.
Дорожка
Дорожка
вчера в 19:57
пора освободить дорожку
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