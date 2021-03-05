Главный тренер «Шеффилда» Уайлдер в скором времени может уйти в отставку

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вчера, 19:56

Главный тренер «Шеффилда» в скором времени может покинуть свой пост, сообщает Goal со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне не являются единственной причиной, по которой 53-летний специалист может покинуть занимаемую должность. Утверждается, что у Уайлдера ухудшились отношения с владельцами клуба из-за разногласий касательно трансферной политики и плана по назначению директора.

После 27 туров «клинки» замыкают таблицу АПЛ , имея в активе 14 очков. В прошлом сезоне «Шеффилд» финишировал на 9-м месте.

Недавно «Шеффилд» повторил антирекорд в Англии по количеству поражений в сезоне.