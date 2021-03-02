Джеррард в «Ливерпуле» — плохая идея. Ностальгия и ожидания могут добить мерсисайдцев

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вчера, 16:44

Стиви Джи ещё не готов возглавить бывший клуб. Блогер Soccer.ru — о потенциальном возвращении легенды «красных».

В Англии новая волна слухов. Теперь о возможной отставке Клоппа. Хватило неудачного отрезка из четырех поражений подряд, для британских СМИ этого всегда было достаточно. Казалось бы, глобальные потери в составе — травмы всех основных центральных защитников, к которым прибавились повреждения Жоты и Хендерсона, смерть матери Клоппа и гибель отца Алиссона должны сбавить пыл инсайдеров с Туманного Альбиона. Подобные события, учитывая невероятную форму «красных» в прошлом сезоне, после которой часто бывает спад и без кадровых потерь, выбьют из колеи любой топ-клуб. Следуя какой-то «совестливой» логике, стервятникам из прессы стоило бы подумать головой и не вбрасывать слухи о приходе Джеррарда. Но всё происходит по классическому сценарию.

Слух, который может стать реальностью

Это всего лишь слухи, скажете вы. Да, именно так. Но иногда хватает одного неловкого вброса, чтобы подкинуть угля в топку паровоза общественного мнения. И в ситуации с «Ливерпулем» и Стиви Джи это как никогда актуально. Легенда клуба, человек с железобетонной репутацией среди фанатов «красных». Прибавьте к этому успехи этого сезона на тренерском посту в «Рейнджерс» — команда идет лидером с 15-очковым отрывом от гегемона «Селтика». То, что «кельты» перенесли вспышку коронавируса, подкосившую всю основу, никто особо не заметил. Выход в 1/8 финала Лиги Европы, где команде из Глазго предстоит встретиться с удобной «Славией». Прибавляем часто повторяющиеся высказывания от самого Стивена, который, мягко говоря, не против заменить Клоппа, пускай и с уважением к немецкому тренеру, и «бинго» — готовый тренер для «Ливерпуля» на фоне кризиса.

Всего пары факторов хватит, чтобы посеять зерно в головах руководства «Ливерпуля», которое умело польют и удобрят болельщики. Большинство людей, интересующихся футболом, слишком легкомысленно относятся к вбросам от каких-нибудь The Sun или Marca. Да, у этих изданий репутация так себе. Частенько инсайды о трансферах того или иного игрока или назначения тренера оказываются высосанной из пальца глупостью. Но футбол в последние лет десять слишком непоследователен. Стоит только тренеру накопить серию из поражений, орды «экспертов» уже гонят его в шею. Без разбора. Травмы, пройденный пик, жесткий календарь — не важно. Таким настроениям поддаются и руководители, этого не видно, но такова психология людей.

Не тот момент для перемен

Конечно, мы не знаем внутрикомандной кухни. Не знаем всей химии в коллективе. Но в ситуации с Джеррардом и «Ливерпулем» далеко ходить не надо — Лэмпард и «Челси». Да, у «синих» и «красных» разное руководство, разное отношение к работе тренеров, в «Ливерпуле» Клоппу доверяли, доверяют и будут доверять, вроде бы. Чехардой тренеров в «Челси» никого не удивишь. Но тут, скорее, ситуация с молодым специалистом без опыта на топ-уровне. Агитаторы за приглашение молодых специалистов в гранды всегда вспоминают Гвардиолу и его вояж в «Барселоне». Даже если отсечь мнение о том, что той «Барсе» тренер не особо и нужен был, подобные успехи единичны. И для триумфа должно сложиться множество факторов, у Хосепа и «блаугранас» получилось, получится ли у Стиви Джи и «Ливерпуля»? Никто не знает, нужно пробовать. Но не сейчас.

«Красные» прервали серию из поражений в АПЛ , но в матче против «Шеффилда» — аутсайдера. Об улучшениях говорить рано, в Лиге чемпионов у Клоппа и Ко всё в порядке, скорее всего, «Лейпциг» пройдут. В любом случае, решение по тренеру будет принято по завершении сезона. И завершиться не в пользу Клоппа он может только в одном случае — финиш в таблице АПЛ вне еврокубков. Даже за место в Лиге Европы прагматичное руководство «Ливерпуля» не будет рубить с плеча. Клопп заслужил работать, учитывая все капканы этого сезона в виде травм и потрясений.

Но когда зреет волна в виде Джеррарда, вступить в игру могут факторы, далекие от прагматики. Уступить место может и сам Клопп, немец очень дальновиден, он не будет цепляться, понимая, что что-то идёт не так. А если уйдут Салах, Мане или Фирмино, коллектив посыпется. Да, незаменимых нет, но всеми любимая «химия» нарушится.

Для Джеррарда идеальным вариантом было бы принять середняк АПЛ и показать с ним достойный результат. После этого вопросов ни у кого не останется, даже если у «Ливерпуля» и Клоппа всё будет хорошо. Юрген, вспоминаем о его дальновидности и смекалке, захочет уйти на пике. И Джеррард тут придется как нельзя кстати. Если потянет АПЛ с середняком, не забываем.

Особо толковый читатель скажет, что каждый раз цепляться за каждый слух и разбирать чьи-то вбросы не имеет смысла. Согласен, но не в этом случае. Джеррард спокойно может «залететь» на тренерский мостик в «Ливерпуль» только за счет любви фанатов и ауры «родного парня». Он уже показывает результат как внутри Шотландии, так и в Лиге Европы. Для многих этого достаточно, чтобы принять действующего чемпиона АПЛ и недавнего триумфатора ЛЧ . Люди любят создавать героев, петь дифирамбы при назначении лучшего по их мнению кандидата, но репутация, созданная при карьере игрока, быстро улетучится при определенных событиях. Снова вспоминаем Лэмпарда, принявшего «Челси» с молодыми пацанами и баном на трансферы. Все ждали провала, но получили ЛЧ и мощнейшую основу для пришедшего Тухеля.

Сегодняшний «Ливерпуль» — не «Барселона» времен расцвета Гвардиолы, даже со здоровыми ван Дейком, Жотой и Хендерсоном. Салаху и Мане хочется новых вызовов в других командах, что будет с «красными» при новых игроках атаки — неизвестно. Эта большая работа и для Клоппа, собирающего коллектив не по принципу «купим Месси», и для потенциального Джеррарда. Не только с игроками атаки. «Ливерпулю» нужен новый толчок, но пока не с помощью смены тренера. Всё станет известно, как только восстановятся все травмированные — через месяц, два, или в новом сезоне.