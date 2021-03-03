«Селтик» предложил Эдди Хоу пост главного тренера

Бывший главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу заинтересован в вакантной должности менеджера «Селтика», но ждет, когда появится вакансия в английской Премьер-лиге, сообщает Football Insider.
43-летний английский специалист, по информации источника, является главным кандидатом на освободившуюся после отставки Нила Леннона должность наставника «кельтов». Сообщается, что руководство клуба из Глазго связалось с Хоу, чтобы оценить потенциальный интерес к этому назначению.
Однако Эдди Хоу больше заинтересован вернуться в АПЛ на фоне скорых возможных отставок главных тренеров в «Ньюкасле» и «Кристал Пэлас».
Напомним, что Хоу покинул «Борнмут» после вылета команды из АПЛ по итогам прошлого сезона.