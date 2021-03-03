ГлавнаяНовости

«Селтик» предложил Эдди Хоу пост главного тренера

03 марта 2021, 11:42

Бывший главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу заинтересован в вакантной должности менеджера «Селтика», но ждет, когда появится вакансия в английской Премьер-лиге, сообщает Football Insider.

43-летний английский специалист, по информации источника, является главным кандидатом на освободившуюся после отставки Нила Леннона должность наставника «кельтов». Сообщается, что руководство клуба из Глазго связалось с Хоу, чтобы оценить потенциальный интерес к этому назначению.

Однако Эдди Хоу больше заинтересован вернуться в АПЛ на фоне скорых возможных отставок главных тренеров в «Ньюкасле» и «Кристал Пэлас».

Напомним, что Хоу покинул «Борнмут» после вылета команды из АПЛ по итогам прошлого сезона.

Все новости
СлухиГаттузо может возглавить «Фиорентину»
Сегодня, 09:14 Комментарии8
СлухиГлавный тренер «Шеффилда» Уайлдер в скором времени может уйти в отставку
Вчера, 19:56 Комментарии7
СлухиВ «Рейнджерс» нервничают из-за слухов о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»
03 марта Комментарии9
Джеррард в «Ливерпуле» — плохая идея. Ностальгия и ожидания могут добить мерсисайдцев
02 мартаДанил в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
Слухи«Лидс» и «Лестер» могут пригласить Рубена Аморима на пост главного тренера
02 марта Комментарии2
СлухиВладельцы «Ромы» недовольны Фонсекой
02 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
03 марта в 14:56
Вот это интересный вызов...Борнмут, не смотря на свои скромные финансовые возможности при Эдди играл в атакующий футбол, Селтик все же побогаче будет, так что вполне возможно , что Хоу построит и наладит игру "кельтов"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 марта в 12:14
Селтику нужен хороший тренер!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100