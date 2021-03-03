«Селтик» предложил Эдди Хоу пост главного тренера

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03 марта 2021, 11:42

Бывший главный тренер «Борнмута» заинтересован в вакантной должности менеджера «Селтика», но ждет, когда появится вакансия в английской Премьер-лиге, сообщает Football Insider.

43-летний английский специалист, по информации источника, является главным кандидатом на освободившуюся после отставки Нила Леннона должность наставника «кельтов». Сообщается, что руководство клуба из Глазго связалось с Хоу, чтобы оценить потенциальный интерес к этому назначению.

Однако Эдди Хоу больше заинтересован вернуться в АПЛ на фоне скорых возможных отставок главных тренеров в «Ньюкасле» и «Кристал Пэлас».