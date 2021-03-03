В «Рейнджерс» нервничают из-за слухов о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»

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03 марта 2021, 10:58

Руководство «Рейнджерс» все больше беспокоится о позиции в «Ливерпуле», поскольку они рискуют потерять , сообщает Football Insider.

Разговоры об уходе Клоппа из «Ливерпуля» обострились на фоне последних неудачных результатов «красных» в АПЛ , в то время как акции Джеррарда взлетели, поскольку «Рейнджерс» приближаются к завоеванию чемпионского титула шотландской Премьер-лиги.

Источник отмечает, что уход Клоппа, контракт которого с «Ливерпулем» действует до 2024 года, приведет к тому, что бывший капитан «красных», скорее всего, будет одним из главных кандидатов на замену немецкому тренеру.