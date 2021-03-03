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В «Рейнджерс» нервничают из-за слухов о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»

03 марта 2021, 10:58

Руководство «Рейнджерс» все больше беспокоится о позиции Юргена Клоппа в «Ливерпуле», поскольку они рискуют потерять Стивена Джеррарда, сообщает Football Insider.

Разговоры об уходе Клоппа из «Ливерпуля» обострились на фоне последних неудачных результатов «красных» в АПЛ, в то время как акции Джеррарда взлетели, поскольку «Рейнджерс» приближаются к завоеванию чемпионского титула шотландской Премьер-лиги.

Источник отмечает, что уход Клоппа, контракт которого с «Ливерпулем» действует до 2024 года, приведет к тому, что бывший капитан «красных», скорее всего, будет одним из главных кандидатов на замену немецкому тренеру.

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Все комментарии
Parma1972
Parma1972
03 марта в 12:32
Повод нервничать есть всегда. А то и десяток сразу. Глупо надеяться, что когда-то наступит день, когда ни одного повода не будет. А раз так – зачем дёргаться
galem72
galem72
03 марта в 11:46
Понапридумывают же всякой хрени эти желтушные таблоиды...
112910415
112910415
03 марта в 11:41
не надо им нервничать
нечитайло
нечитайло
03 марта в 11:16
Есть время волноваться
Остапчук 67
Остапчук 67
03 марта в 11:16
Если Клопп возьмет трофей, он сам уйдет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 марта в 11:15
Джеррард еще не готов.
Василий 50
Василий 50
03 марта в 11:09
Надо искать замену
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 11:05
И правильно делают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 11:00
А шотландцам то какое дело?
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