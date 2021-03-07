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Хинкель: «Нам повезло в некоторых моментах»

07 марта 2021, 22:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о победе над «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ.

Мы очень довольны не только результатом, но и игрой. С самого начала ребята выкладывались на 100 процентов. Перед матчем на нас было давление со всех сторон. У команды была правильная реакция после поражений. С начала игры прессинговали, забили два гола. Потом нам повезло в некоторых моментах. В конце провели хорошие контратаки и заслуженно победили.

С чем связан переход на старую схему с пятью защитниками? Мы решили играть по старой схеме. Она знакома ребятам детально. Другая схема остается у нас на вооружении. Что касается моментов у наших ворот, нам противостоял хороший соперник, у «Краснодара» были моменты. По схеме посмотрим, что дальше будет.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
07 марта в 22:40
Обороны нет ни у КБ ни у Быков.
beefs
beefs
07 марта в 22:35
похвали еще соперника и расскажи как он прекрасно сопротивлялся...
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