Агент Рыжикова: «Сергей вернётся, если „Тамбов“ выполнит обязательства»

Алексей Сафонов, агент голкипера «Тамбова» Сергея Рыжикова, прокомментировал заявление футболиста об уходе из клуба.
Сергей не ушёл из «Тамбова», а приостановил работу в «Тамбове», пока клуб не выполнит свои обязательства. Выполнит — значит, вернётся. Не выполнит — значит, тема закрыта. По поводу завершения карьеры, Сергей будет решать. Я всего лишь его агент.
Для кого играть? - Для болельщиков, которых нет!
За что играть? За зарплату которую заплатят потом, может быть!
Для кого играть? - Для болельщиков, которых нет!
За что играть? За зарплату которую заплатят потом, может быть!