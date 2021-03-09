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Агент Рыжикова: «Сергей вернётся, если „Тамбов“ выполнит обязательства»

вчера, 18:09

Алексей Сафонов, агент голкипера «Тамбова» Сергея Рыжикова, прокомментировал заявление футболиста об уходе из клуба.

Сергей не ушёл из «Тамбова», а приостановил работу в «Тамбове», пока клуб не выполнит свои обязательства. Выполнит — значит, вернётся. Не выполнит — значит, тема закрыта. По поводу завершения карьеры, Сергей будет решать. Я всего лишь его агент.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:58
Куда возвращаться? - В команду, которая через два месяца перестанет существовать!
Для кого играть? - Для болельщиков, которых нет!
За что играть? За зарплату которую заплатят потом, может быть!
Сп62
Сп62
вчера в 20:40
Худяков говорит одно, а агент другое. Кому верить.
David Young
David Young ответ Bat16 (раскрыть)
вчера в 19:13
Вы имеете ввиду Тамбов?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:02
Хочет зарплату побольше!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:01
Раньше думать надо было.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:58
Просто не захотел человек так скверно заканчивать карьеру. В 40 лет, играя за еду, постоянно проигрывая и много пропуская в каждом матче этой непонятной команды.
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:56
Да ситуация из ряда вон нехорошая...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:55
Не выполнит 100%
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:30
Ну всё, остались без голкипера.
drug01
drug01
вчера в 18:21
Надо что-то делать
Bat16
Bat16
вчера в 18:18
Клёвая команда
shlomo
shlomo
вчера в 18:15
Значит не вернется...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:10
А он выполнит?
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