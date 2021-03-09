Агент Рыжикова: «Сергей вернётся, если „Тамбов“ выполнит обязательства»

Алексей Сафонов, агент голкипера «Тамбова» , прокомментировал заявление футболиста об уходе из клуба.

Сергей не ушёл из «Тамбова», а приостановил работу в «Тамбове», пока клуб не выполнит свои обязательства. Выполнит — значит, вернётся. Не выполнит — значит, тема закрыта. По поводу завершения карьеры, Сергей будет решать. Я всего лишь его агент.