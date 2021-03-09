Три клуба РПЛ заинтересованы в подписании защитника сборной Исландии

Три клуба Российской Премьер-Лиги заинтересованы в подписании центрального защитника «Брондбю» и сборной Исландии Хьортура Херманссона.
По информации источника, оформить трансфер 26-летнего футболиста хотят московское «Динамо», «Краснодар» и «Ростов».
Контракт Хьортура с датским клубом истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется защитником «Локомотива» Чорлукой.
Исландцам три года назад на ЧМ-2018 очень понравился наш Лебердон.
Исландцам три года назад на ЧМ-2018 очень понравился наш Лебердон.