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Три клуба РПЛ заинтересованы в подписании защитника сборной Исландии

вчера, 15:12

Три клуба Российской Премьер-Лиги заинтересованы в подписании центрального защитника «Брондбю» и сборной Исландии Хьортура Херманссона.

По информации источника, оформить трансфер 26-летнего футболиста хотят московское «Динамо», «Краснодар» и «Ростов».

Контракт Хьортура с датским клубом истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется защитником «Локомотива» Чорлукой.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 21:01
Желательно с тренерского штаба начинать усиление "Краснодара"
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:01
Защитники у них хорошие
stanichnik
stanichnik ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:16
Доброго Здоровья, Дмитрий!
Исландцам три года назад на ЧМ-2018 очень понравился наш Лебердон.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:49
Больше Краснодар претендует.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:44
Краснодар или Ростов. Сам пусть решает!!!
DEIVID_22
DEIVID_22
вчера в 15:30
Был уверен, что Ростов входит в этот список, а вот с ЦСКА ошибся, учитывая последнюю любовь к скандинавам.
1bear
1bear
вчера в 15:26
...пусть исландец Краснодар усилит
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