Гендиректор «Тамбова» — об уходе Рыжикова: «Сама на ворота встану»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала ситуацию с голкипером Сергеем Рыжиковым, который объявил об уходе из клуба.
Знаю об этом только из прессы. Я не видела Сергея, не слышала от него этих слов.
Что делать, если Рыжиков уйдет? Сама на ворота встану, что еще делать? Как я могу еще ответить на этот вопрос, заявочное окно на сезон закрыто.
Ответла воротчику по Некрасову "" Есть женщины в русских селеньях ""
Ответла воротчику по Некрасову "" Есть женщины в русских селеньях ""
Позорнейшая ситуация...
Позорнейшая ситуация...
Знаю как выматывают непонятки с будущим, когда твой клуб лишь ради 6ти очков для зенита и напрячься против московских
Знаю как выматывают непонятки с будущим, когда твой клуб лишь ради 6ти очков для зенита и напрячься против московских