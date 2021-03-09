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Гендиректор «Тамбова» — об уходе Рыжикова: «Сама на ворота встану»

вчера, 17:22

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала ситуацию с голкипером Сергеем Рыжиковым, который объявил об уходе из клуба.

Знаю об этом только из прессы. Я не видела Сергея, не слышала от него этих слов.

Что делать, если Рыжиков уйдет? Сама на ворота встану, что еще делать? Как я могу еще ответить на этот вопрос, заявочное окно на сезон закрыто.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 20:40
Молодей Ольга!
Ответла воротчику по Некрасову "" Есть женщины в русских селеньях ""
112910415
112910415
вчера в 19:40
срочно тренироваться, едва ли готова прямо сейчас !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:57
Мама зарплату получает...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ VALERA SIKAREV (раскрыть)
вчера в 17:39
.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:39
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:38
      VALERA SIKAREV
      VALERA SIKAREV
      вчера в 17:38
      Чепчугова Сергея надо попросить встать на ворота
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      вчера в 17:25
      Вам с Худяковым не встать, а сесть надо, судя по тому, что происходит в клубе после того, как он получил, наконец, финансирование.
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