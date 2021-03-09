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Худяков: «Рыжиков покидает „Тамбов“ по семейным обстоятельствам»

вчера, 17:31

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал заявление голкипера Сергея Рыжикова об уходе из клуба.

Сергей действительно покидает «Тамбов». Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет. Только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу. Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьёй. Поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определённая физическая и моральная усталость. Скорее всего, речь идёт о завершении карьеры. Ещё раз скажу, что мы благодарны Сергею за то время, которое он был в команде.

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Сп62
Сп62
вчера в 20:37
Наверное, он решил, что лучше уйти сейчас по добру, по здорову, чем завтра по инфаркту.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:59
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:58
    Тамбову совсем станет сложно.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 17:47
    Обладатель двух золотых медалей за победу в первенстве страны и двух Кубков России заслуживает почётных проводов, а по факту наверное даже расчётные получит по суду.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 17:38
    В последним матче с "Динамо" Сергей Рыжиков был по моему мнению лучшим в составе "Тамбова". И что тамбовчане не влетели с разгромным счетом - прежде всего заслуга Сергея. Скорее всего 40-летний ветеран устал участвовать в выездном цирковом представлении в рядах команды, обреченной на ПФЛ и скорее всего забвение. Видно, что он близко к сердцу принимает ляпы своей защиты и каждый проигрыш команды, где он стоит на последним рубеже. Добавим сюда невыплату зарплаты и получим, то что у нас называется "ушел по семейным обстоятельствам".
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