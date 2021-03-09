Худяков: «Рыжиков покидает „Тамбов“ по семейным обстоятельствам»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал заявление голкипера об уходе из клуба.

Сергей действительно покидает «Тамбов». Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет. Только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу. Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьёй. Поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определённая физическая и моральная усталость. Скорее всего, речь идёт о завершении карьеры. Ещё раз скажу, что мы благодарны Сергею за то время, которое он был в команде.