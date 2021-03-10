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Нагельсманн: «„Лейпциг“ уже доказывал, что способен на камбэки»

вчера, 07:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая домашняя игра завершилась поражением немецкого клуба со счётом 0:2. Отметим, что второй матч, как и первый, пройдёт на нейтральном стадионе в Венгрии.

Мои игроки знают, что в футболе происходило множество безумных вещей, и что камбэки возможны. Мы уже доказывали это!

Это будет непростая задача: игроки это знают, и я это знаю. Мы должны избегать ошибок, которые допустили в первом круге. Мы отдадим все силы, что у нас есть.

Мы провели несколько отличных матчей в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и приобрели некоторую уверенность. В ответной встрече нам будет необходимо сочетать желание атаковать с надёжной игрой в обороне. Кроме того, нам нужны смирение и смекалка для выхода в следующий раунд.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:45
Рискну и поставлю на Лейпциг!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:39
С нынешним Ливерпулем всё возможно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:38
Ливерпуль соберётся на матч как никогда.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:15
Удачи РБ!
beefs
beefs
вчера в 08:10
Все это можно, но не в этот раз...
Mangur
Mangur
вчера в 08:01
Посмотрим. После игры
Gahi
Gahi
вчера в 07:59
Это хорошо когда доказывают игрой и делом. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:58
В футболе всё может быть...
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