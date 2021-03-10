Нагельсманн: «„Лейпциг“ уже доказывал, что способен на камбэки»

Главный тренер «РБ Лейпциг» поделился ожиданиями от ответного матча с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая домашняя игра завершилась поражением немецкого клуба со счётом 0:2. Отметим, что второй матч, как и первый, пройдёт на нейтральном стадионе в Венгрии.

Мои игроки знают, что в футболе происходило множество безумных вещей, и что камбэки возможны. Мы уже доказывали это!

Это будет непростая задача: игроки это знают, и я это знаю. Мы должны избегать ошибок, которые допустили в первом круге. Мы отдадим все силы, что у нас есть.

Мы провели несколько отличных матчей в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и приобрели некоторую уверенность. В ответной встрече нам будет необходимо сочетать желание атаковать с надёжной игрой в обороне. Кроме того, нам нужны смирение и смекалка для выхода в следующий раунд.