ГлавнаяНовости

Президент «Севильи»: «Я безмерно горд своими игроками»

вчера, 07:37
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала с дортмундской «Боруссией» (2:2).

Я безмерно горд своими игроками. Мы показали всё: страсть, умение, труд, отвагу, футбол... Мы были близки к тому, чтобы сравнять счёт в противостоянии. Я увидел настрой и желание команды.

Теперь нам осталось провести 13 финалов в чемпионате, и мы должны продолжать оставаться в зоне Лиги чемпионов, так как она необходима для нашего роста.

Мы проводим очень хороший сезон, мы пережили удар, но когда мы играем вот так, это меня не беспокоит, потому что я знаю, что мы продолжим достигать значимых целей.

Все новости
Лапорта: «„Барселона“ заслуживала пройти ПСЖ»
Сегодня, 03:57 Комментарии2
Почеттино: «В первом тайме ПСЖ было очень нелегко»
Сегодня, 03:45 Комментарии1
Нагельсманн: «„Лейпциг“ был недостаточно хорош в поединке с „Ливерпулем“»
Сегодня, 03:02 Комментарии1
Пике: «Горжусь командой и одноклубниками»
Сегодня, 02:29 Комментарии1
Куман: «Если бы мы выиграли первый тайм, второй был бы совсем другим»
Сегодня, 02:01 Комментарии3
Гризманн: «В следующем году мы постараемся выиграть Лигу чемпионов»
Сегодня, 01:41 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:07
избрал вот такую линию поведения ...
почему бы и нет, годится
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:17
Чутка не хватило для полного счастья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:53
Немного человеку нужно для счастья...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:45
Вылетели,чем тут гордиться?!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100