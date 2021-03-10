Президент «Севильи»: «Я безмерно горд своими игроками»

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала с дортмундской «Боруссией» (2:2).

Я безмерно горд своими игроками. Мы показали всё: страсть, умение, труд, отвагу, футбол... Мы были близки к тому, чтобы сравнять счёт в противостоянии. Я увидел настрой и желание команды.

Теперь нам осталось провести 13 финалов в чемпионате, и мы должны продолжать оставаться в зоне Лиги чемпионов, так как она необходима для нашего роста.

Мы проводим очень хороший сезон, мы пережили удар, но когда мы играем вот так, это меня не беспокоит, потому что я знаю, что мы продолжим достигать значимых целей.