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Арбитр Федотов: «Отмена гола „Ростова“ в ворота „Химок“ – беспредел»

вчера, 21:44
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с отменой гола форварда «Ростова» Али Соу в матче 22-го тура РПЛ с «Химками» (0:1).

То, как отменили гол «Ростова» «Химкам» – беспредел. VAR провёл линию по руке Соу, но рукой забивать нельзя! Более того, после подачи Байрамяна, даже если допустить, что Соу находился за линией офсайда, мяч-то скидывал защитник «Химок». Соу не вмешивался в игру, не вводил в заблуждение игроков «Химок», ничего не делал – мяч шёл от игрока «Химок», который ошибся, неуклюже обработав мяч.

В чём тут ошибка игрока «Ростова», я понять не могу. Как Сиденков, который два матча пытался работать неплохо, провёл линию офсайда по локтю Соу? Он не знает, что рукой забивать нельзя? Мы его ещё долго не увидим. В любом случае гол был забит по правилам.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 23:43
Скандалы подогревают интерес к любому событию и футбол не исключение...
Сантус
Сантус
вчера в 22:48
Кипишь,интриги,беспредел....вы прослушали анонс, очередного матча РПЛ...)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:34
Похоже Ростов топят
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:32, ред.
По моему с варом ещё хуже стали судить
Либо кто то отрабатывает ставки, сговор с букмекерами
batman555
batman555
вчера в 22:32
А потом сучка по имени Дюкова,будет петь на матч тв, о том что все нориально...клоуниха позорная
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
вчера в 22:32
69 меня уже наченает тошнить от нашех судей они даже с вар не могут нормально судить, а скорее всего они просто купленные дно дно дно наш чр
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:29
Можно хоть сколько приводить высказывания и комментарии футбольных арбитров по поводу данного инцидента, но это будет лишь слабым утешением для дончан и ни коим образом не повлияет на итоговый результат матча. Возможно так сложится, что как раз сегодняшнего очка не хватит Ростову для завоевания права на будущий год представлять страну в Европе.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:25
Gahi
Gahi
вчера в 22:19
То что судьи химичили, это факт и каждый уважающий себя болельщик должен понимать что трактовка такого эпизода это обман которого нельзя допускать ни в коем случай. Играть в такую погоду, чтобы вот таким образом отняли гол который забил Ростов. Ростову силу духа, а организатором чемпионата дать свою объективную оценку данного решения арбитрами матча.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:18
Спорный момент , не возьмусь судить. Посмотрим , что скажет наш "верховный суд".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:14
Вспомни слова новоявленного вице-президента РФС, что
"Ростов не должен играть в ЛЧ". В первый раз, что-ли?).
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 22:10
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 22:09
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:09
      Очень обидно
      161регион
      161регион
      вчера в 22:05
      Гореть в аду таким судьям
      161регион
      161регион
      вчера в 22:04
      Пока в России будет корупция в судейском корпусе,ни о каких честных матчах идти речь не может.... Ростов специально топят!!!
      SHMEL258
      SHMEL258
      вчера в 22:00
      Жаль Ростов. Потеря как минимум одного очка.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 21:58
      Очень жаль Ростов. И всё же когда закончится этот беспредел со стороны судей непонятно.
      beefs
      beefs
      вчера в 21:57
      и это уже не первый раз...
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 21:47
      Все честные и разбирающиеся в футболе люди понимают что гол Ростова был забит по правилам. Почему откровенно топят Ростов не понятно
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