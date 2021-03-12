Арбитр Федотов: «Отмена гола „Ростова“ в ворота „Химок“ – беспредел»

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с отменой гола форварда «Ростова» Али Соу в матче 22-го тура РПЛ с «Химками» (0:1).

То, как отменили гол «Ростова» «Химкам» – беспредел. VAR провёл линию по руке Соу, но рукой забивать нельзя! Более того, после подачи Байрамяна, даже если допустить, что Соу находился за линией офсайда, мяч-то скидывал защитник «Химок». Соу не вмешивался в игру, не вводил в заблуждение игроков «Химок», ничего не делал – мяч шёл от игрока «Химок», который ошибся, неуклюже обработав мяч.

В чём тут ошибка игрока «Ростова», я понять не могу. Как Сиденков, который два матча пытался работать неплохо, провёл линию офсайда по локтю Соу? Он не знает, что рукой забивать нельзя? Мы его ещё долго не увидим. В любом случае гол был забит по правилам.