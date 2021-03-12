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Григорян: «В „Урарту“ я работал как пацан, только начинающий свой путь»

вчера, 20:06

Бывший главный тренер ереванского «Урарту» Александр Григорян поделился впечатлениями от работы в армянском клубе. 54-летний российский специалист покинул пост главного тренера «Урарту» 11 марта.

Планы есть — еду домой. Хочу повидать своего внука — это план номер «один». Работа не волк — в лес не убежит. Если честно, у меня сейчас нет никаких планов, кроме как повидать внука.

Я провел очень плодотворный период работы в Армении, который был омрачен ужасной войной. Провел очень важный для себя период в родной стране. Мне даже хотелось продолжать работать. В какой-то момент работа в Армении стала для меня важной. Но я там обязательно еще поработаю.

Никогда раньше не было столько иностранцев. Там были бразильцы, испанские тренеры по вратарям и реабилитации. Там я разговаривал по-испански, чего не было в России. Это был элемент новизны. Но мне больше всего понравилось, как я со своим тренерским штабом построили работу с местными воспитанниками. Я так много работал только в глубокой молодости. Посмотрим, какой из этого будет выхлоп. При мне не было такого выхлопа, как хотелось бы. Но очень многие, думаю, скоро станут игроками основы. Это единственное, что мне очень понравилось. Я рассчитывал на более серьезные результаты.

Но лично на меня и футболистов события в Армении повлияли очень сильно. Такой ситуации не было никогда ни у меня, ни у игроков, особенно местных. Их стресс даром не прошел. В этом я вижу причины того, что результаты получились не те. Но я в этот период работал как пацан, который только начинал свой путь.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:43
Григорян реальный кандидат вместо тедески.
makkie
makkie
вчера в 20:45
Григорян и общается как пацан с района.
Нигде толком не пригодился, везде увольняли за неважные результаты, зато спеси в каждом интервью хоть ковшом черпай.
Кочевник!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:17
Ой насочинял...прямо Арсен Венгер армянский...
Djebrael
Djebrael
вчера в 20:17
Мне вот теперь очень интересно в каком клубе он всплывет в ближайшее время...
ДСА
ДСА
вчера в 20:12
Если честно, хреновый тренер.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:10
Внука повидать это хорошо
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:07
Это твои проблемы.
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