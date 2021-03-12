ГлавнаяНовости

Карпин — о матче с «Химками»: «Обе команды показывали антифутбол»

вчера, 21:48
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после поражения от «Химок» (0:1) в матче 22-го тура РПЛ.

О чем говорить, если обе команды показывали антифутбол? Есть ли что-то положительное? Все, если не брать в расчет результат. Не дали сопернику создать что-либо у своих ворот, нам забили лишь с пенальти. У «Ростова» были неплохие моменты, но как они были созданы — это другой вопрос. На таком поле играть в футбол очень сложно. В первом тайме пришлось привыкать к газону, к ветру. Сейчас победил антифутбол.

Все новости
Малафеев: «Ситуация в российском футболе печальная, но поправимая»
Сегодня, 03:11 Комментарии1
Пономарёв: «Нет у нас клубного футбола. Всё, что можно, мы проиграли»
Сегодня, 01:16 Комментарии7
Глушаков: «Планирую ли продлевать контракт с „Химками“? Ну да, почему нет?»
Вчера, 23:30 Комментарии4
Мирзов — о пенальти в матче с «Ростовом»: «Я грамотно подставился и упал»
Вчера, 22:35 Комментарии9
Черевченко: «Лёгких побед не бывает. Игроки „Химок“ бились за три очка»
Вчера, 21:52 Комментарии4
Арбитр Федотов: «Отмена гола „Ростова“ в ворота „Химок“ – беспредел»
Вчера, 21:44 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:32
А Тедеско сейчас бы ныл......
ABir
ABir
вчера в 22:19
Чего сейчас гофрить, игра забудется, счёт останется
161регион
161регион
вчера в 22:08
Валера, такой футбол нам не нужен!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:53
Правильно сказал - это с одной стороны
А с другой стороны сам настроил свою команду на такую Игру...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:53
Карпин хоть раз бы признал свою вину за поражение. Ростов заиграл только после пропущенного гола и выхода Байрамяна. Ростов очень много пеналей получает и работа в этом направлении практически не ведётся
Почему в основе играет Алмквист который столько голевых моментов в последних матчах не забивает, а Байрамян не играет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:51
Только победил Федун...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100