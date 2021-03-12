Карпин — о матче с «Химками»: «Обе команды показывали антифутбол»

Главный тренер «Ростова» поделился мыслями после поражения от «Химок» (0:1) в матче 22-го тура РПЛ .

О чем говорить, если обе команды показывали антифутбол? Есть ли что-то положительное? Все, если не брать в расчет результат. Не дали сопернику создать что-либо у своих ворот, нам забили лишь с пенальти. У «Ростова» были неплохие моменты, но как они были созданы — это другой вопрос. На таком поле играть в футбол очень сложно. В первом тайме пришлось привыкать к газону, к ветру. Сейчас победил антифутбол.