Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин хочет занять должность главного тренера «Селтика», сообщает the Sun.
По информации источника, клуб из Глазго уже предлагал Кину должность наставника раньше, однако в прошлые годы специалист отвечал отказом. Отмечается, что на сегодняшний день 49-летний тренер готов принять предложение от клуба.
Должность главного тренера «Селтика» остается вакантной после увольнения Нила Леннона.
Последним местом работы Кина был «Ноттингем Форест», в котором он ассистировал главному тренеру.
Интересно какой из него тренер получится?! Игрокам его команды не позавидуешь после проигранных матчей,наваляет по полной программе)!!
Интересно какой из него тренер получится?! Игрокам его команды не позавидуешь после проигранных матчей,наваляет по полной программе)!!