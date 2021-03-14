Рой Кин хочет занять должность главного тренера «Селтика»

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сегодня, 09:37

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» хочет занять должность главного тренера «Селтика», сообщает the Sun.

По информации источника, клуб из Глазго уже предлагал Кину должность наставника раньше, однако в прошлые годы специалист отвечал отказом. Отмечается, что на сегодняшний день 49-летний тренер готов принять предложение от клуба.

Должность главного тренера «Селтика» остается вакантной после увольнения Нила Леннона.

Последним местом работы Кина был «Ноттингем Форест», в котором он ассистировал главному тренеру.