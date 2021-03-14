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Рой Кин хочет занять должность главного тренера «Селтика»

сегодня, 09:37

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин хочет занять должность главного тренера «Селтика», сообщает the Sun.

По информации источника, клуб из Глазго уже предлагал Кину должность наставника раньше, однако в прошлые годы специалист отвечал отказом. Отмечается, что на сегодняшний день 49-летний тренер готов принять предложение от клуба.

Должность главного тренера «Селтика» остается вакантной после увольнения Нила Леннона.

Последним местом работы Кина был «Ноттингем Форест», в котором он ассистировал главному тренеру.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:16
Было бы круто
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:54
Я думаю он похлеще САФа будет))! И ботинок будет самым "нежным" предметом метания)))
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 09:56
Ну а почему бы не попробовать. Опыта конечно маловато, но чем чёрт не шутит...
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:55
Как САФ будет ботинками кидать)
Djebrael
Djebrael
сегодня в 09:53
попытаться можно...запросто может получиться...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:51
Ну посмотрим, что из этого получится...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:49
Давольно таки интересный вариант! Помню каким лидером был Кин в составе МЮ,игрок который отдавал всего себя на поле за свой клуб, настоящий лидер и капитан!
Интересно какой из него тренер получится?! Игрокам его команды не позавидуешь после проигранных матчей,наваляет по полной программе)!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:45
Надо попробовать Рою
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:45
Удачи ему в Селтике, если хочет.
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