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Клопп: «Я не возглавлю сборную Германии»

вчера, 17:39

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос журналистов о том, может ли он стать новым наставником сборной Германии. Сегодня стало известно, что Йоахим Лёв покинет свой пост после Евро-2020, которое пройдёт этим летом.

Готов ли я работать в сборной Германии? Нет. Йоахим Лёв проделал невероятную работу на протяжении многих лет. Он является одним из самых успешных тренеров за всю историю сборной. Насколько я понимаю, он хочет выиграть Евро-2020, а потом уйти. Есть много хороших немецких тренеров, которые могут заменить его.

Нет, я не возглавлю сборную Германии этим летом или после лета. У меня осталось три года по контракту с «Ливерпулем». Это простая ситуация, вы подписываете контракт и стараетесь его придерживаться.

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 00:04
Уволить Клоппа может только абсолютный кретин, у Генри к этому склонности вроде бы нет. Юра за относительно небольшие траты принес ему хорошую прибыль. Возможно, этот сезон покажет бейсболистам, что для постоянного успеха нужно ещё и вкладываться деньгами, а не только выгребать.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:04
хороший ответ, хорошая новость для красных. Юргену нужна перезагрузка , избавиться от "шлака" , взять толковых "под себя" игроков и завоевать еще пару важных трофеев вместе с Ливерпулем!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:59
Клопп ещё дела не закончил в Ливерпуле
Igo0rek
Igo0rek ответ XL-965 (раскрыть)
вчера в 19:39
Было бы неинтересно, от слова совсем! Эти сборные играют турниры редко, да и кроме ЧЕ и ЧМ больше смотреть не на что. Когда идет клубный футбол, перерыв на сборные очень раздражает. Пусть лучше реально классные тренеры тренируют клубы.
XL-965
XL-965
вчера в 19:25
Было бы интересно, увидеть Клоппа.
particular
particular
вчера в 19:13
Сказано по ситуации, но в отдалённой перспективе всегда возможна коррекция...
Не стОит зарекаться...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:13
Правильно сделал, что так сказал. Даже если держит в голове такую возможность, озвучить это сейчас было бы провалом - после таких заявлений Ливерпуль точно не собрать
Сантус
Сантус
вчера в 18:59
Улыбнуло.)Как будто контракт тренера это нечто незыблемое.Игрока, в основном,да.Тренера....)
Lewa2708
Lewa2708 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:52
В одночасье такие проблемы не решатся. Я даже считаю, что непопадание в еврокубки пойдут на пользу, нужна перезагрузка команды и нужно это делать с более свободным календарем
izrafel
izrafel
вчера в 18:49
Ну может быть в перспективе...:))))
vlasovca
vlasovca
вчера в 18:45
Думаю КЛОПП полностью отработает контракт с ЛИВЕРПУЛЕМ.Тем более хозяева читал выразили ему поддержку.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:44
Пусть тыдеску возьмут, ну хотя бы просто поржать.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:32
Клопу нужно уйти из Ливерпуль пока его не уволили . Если уволят у Клопа не будет такой авторитет
allemz
allemz
вчера в 18:30
Фигею с комментов снизу.
Клопп мне всегда казался ответственным и компетентным человеком. Неужели вы думаете, что он оставит Ливерпуль в кризисе, настигший его команду с ним во главе? Только слабому человеку под силу бежать от проблем, и как кажется, раз плюнуть. Но это точно не про Юргена. Постарается исправить всё, оставить после себя нормальное наследие, чтобы следующему тренеру было с чего начинать работать, а не наоборот усложнять ему жизнь, ведь вины второго здесь как бы и нет. И да, любовь фанатов и отплату за нее никто не отменял. Немец всегда был профессионалом, поэтому я ему верю.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:16
...Йоахим Лёв проделал невероятную работу на протяжении многих лет. Он является одним из самых успешных тренеров за всю историю сборной...

Читая, сказанное Ю.Клоппом в адрес Йоахима Лёва, возможно сказать только одно:
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!

Говорить можно, что угодно, но тринадцатое место сборной Германии в рейтинге ФИФА, говорит о многом, в том числе, и о успешности, о проделанной работе Йоахима Лёва...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:11
Клопп добровольно из Ливерпуля уходить не хочет, я так понимаю. Интересно, а если Ливерпуль не попадет в ЛЧ, его руководство оставит или нет ??? Если захотят уволить , то придется клубу раскошелиться на очень приличную сумму . Вот тогда , если уволят, можно и о сборной подумать, а пока все заботы направлены на исправление плачевной ситуации с Ливерпулем, правда прогресса в этом деле пока не наблюдается.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:08
Возглавить сборную Германии этим летом, когда по контракту с "Ливерпулем" осталось ещё три года, когда "Ливерпуль" после "взлёта", начинает медленно снижаться, "теряя набранную высоту", бросить команду, болельщиков "Ливерпуля", которые ему верят и поддерживают...

Это вряд ли!

Ю.Клопп должен остаться с командой, с болельщиками и доказать, что то, что происходит сейчас с командой, это всего лишь временные трудности, досадное недоразумение... Доказать руководству "Ливерпуля", что они сделали правильный выбор, предложив Клоппу возглавить команду в качестве главного тренера!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:01
Не говорит,потому что не хочет сглазить!
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:00
Лукавит Клоппка по этическим соображениям!
DXTK
DXTK
вчера в 17:46, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:43
    Юргену две недели осталось и в Реал
    beefs
    beefs
    вчера в 17:41
    конечно он будет отрабатывать контракт...
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