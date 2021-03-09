Клопп: «Я не возглавлю сборную Германии»

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос журналистов о том, может ли он стать новым наставником сборной Германии. Сегодня стало известно, что покинет свой пост после Евро-2020, которое пройдёт этим летом.

Готов ли я работать в сборной Германии? Нет. Йоахим Лёв проделал невероятную работу на протяжении многих лет. Он является одним из самых успешных тренеров за всю историю сборной. Насколько я понимаю, он хочет выиграть Евро-2020, а потом уйти. Есть много хороших немецких тренеров, которые могут заменить его.

Нет, я не возглавлю сборную Германии этим летом или после лета. У меня осталось три года по контракту с «Ливерпулем». Это простая ситуация, вы подписываете контракт и стараетесь его придерживаться.