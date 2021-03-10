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«Это не спад, это крах». «Ливерпуль» вернется или ждём отставку Клоппа?

вчера, 10:01
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Сегодня у Юргена еще один матч ЛЧ в Будапеште.

Гарри Невилл объективно оценил состояние «красных», попутно похвалив извечного врага:

Насколько плох «Ливерпуль»? Очень… Причем я учитываю, насколько хороши они были ранее. Скорость игры, агрессивность, стиль футбола. «Ливерпуль» был невероятен и достиг небывалых высот, но это уже не спад, это — коллапс.

Что будет дальше? Рядом с ожидаемой опцией – станет еще хуже и придется сменить тренера, есть вариант перетерпеть, вернуться к победам и летом перестроить коллектив, учитывая ошибки этого сезона. Рассмотрим возможность двух путей накануне игры с «Лейпцигом».

За возвращение к успехам

Класс основного состава. В Англии активно издеваются над Тьяго Алькантарой, но это немного дилетантский подход. Если бы за спиной у испанца была пара Матипа и ван Дейка, рядом – Вейналдум и Хендерсон, а в атаке передачи принимал Жота, то дебют победителя Лиги чемпионов в «Ливерпуле» мог сложиться куда успешнее. Все звезды «красных», начиная с Александера-Арнольда и Робертсона, могут работать лучше. И Салах, хотя у него 24 гола и 4 ассиста в сезоне, допускал заметные ошибки. Тот случай, когда игра не идет почти у всех, кто год назад впечатлил в АПЛ.

Опыт Юргена Клоппа. «Боруссия» Д финишировала на седьмом месте в последнем сезоне с Клоппом, а в финале Кубка Германии уступила «Вольфсбургу». Для Юргена спад после успехов не является чем-то новым. И хотя в «Ливерпуле» после неудач в финалах ЛЕ и ЛЧ выиграл у «шпор», все-таки помним, как завершился первый матч против «Барселоны». Клопп – тренер-мотиватор, поэтому ему и проще в кризис, и сложнее. «Ливерпуль» не команда для восьмого места в АПЛ, но до четверки уже восемь пунктов по потерянным очкам – проигрывать больше нельзя.

Плей-офф Лиги чемпионов. Клопп разделяет турниры, как делают все опытные тренеры. И видит – в еврокубках есть шанс нагулять положительные эмоции. «Лейпциг» ужасно сыграл в защите в первом матче, привезли два мяча, поэтому англичанам проще – достаточно не проиграть в Будапеште. Но лучше победить, а в случае успешного жребия – пройти в полуфинал ЛЧ. А дальше может сыграть опыт. Если «красные» используют сценарий «Реала» — выйдут в финал ЛЧ, невзирая на неудачи в чемпионате, то этот успех позволит вернуть команду в состояние до пандемии, которая тоже сказалась — скомкала график сезона.

Фатальное невезение. «Ливерпуль» не смог реализовать 115 ударов с игры подряд на «Энфилд Роуд» в АПЛ. В истории турнира с начала подсчета этого показателя не было серии хуже. Побили антирекорды «Портсмута» и «Манчестер Сити». Достаточно реализовать моменты против «Лейпцига», «Вулверхэмптона», «Арсенала» и «Астон Виллы» — уже в середине апреля увидим знакомый и солидный «Ливерпуль». Также учитываем, что будет пауза на матчи сборных, которая позволит Клоппу проанализировать ошибки, а футболистам – перезагрузиться. Тем более что хитрые клубы АПЛ мечтают не отпустить легионеров в сборные.

За глобальные перемены

Эпидемия повреждений. Важный фактор, в центре защиты Клопп использовал восемь человек в АПЛ, и все эти игроки получали травмы в сезоне. Вышел в основе во всех 28 турах АПЛ только Робертсон. Семь игроков сыграли более чем в двадцати турах, но отсутствие Хендерсона в семи матчах – пример и тоже фактор осечек. Также Клопп устроит глобальную чистку, если останется, ведь Ориги, Окслейд-Чемберлен, Минамино (уже ушел в аренду), Кейта и Шакири не справились с задачей подхватить бремя лидерства. Двух травм – Жоты и ван Дейка, хватило, чтобы подкосить «Ливерпуль». А когда пошла лавина повреждений – сдала вся команда.

Внутренние конфликты. Главный – Салаха и Клоппа. Юрген объяснялся с Мохамедом, когда не дал ему капитанскую повязку в рядовом матче в конце прошлого года. А теперь рассуждал о замене египтянина в матче против «Челси». Конфликт давний, Салах изучает варианты и может уйти. Фаулер вспомнил Коутиньо, чей трансфер не сломал команду и принес деньги на крутые трансферы. Но сейчас сложнее выгодно продать дорогого игрока, а если у Клоппа есть конфликты с Фирмино и Мане, или появится непонимание с дерзким Алькантарой – собрать «Ливерпуль» станет сложнее.

Амбиции тренера Джеррарда. Стивена не стоит сравнивать с Лэмпардом, поскольку как раз может оказаться Тухелем – заменит Клоппа летом в команде с сильным составом и плохими результатами, и сразу найдет путь к серии успехов, как Томас в «Челси». Очевидно, что отношения Клоппа и футболистов «Ливерпуля» хуже, чем были. А Джеррард на подъеме – вернул «Рейнджерс» чемпионский титул после десятилетней паузы. И тренерский почерк у него интересный – атакующий и наглый. Стивен хочет вернуться в АПЛ и не поскользнуться на пути к титулу, но уже в качестве тренера. Клопп сам называл Джеррарда человеком, что его заменит, хотя пока Юрген планирует отработать свой контракт до конца.

Начали уступать на «Энфилде». В чемпионском сезоне – фанаты «Ливерпуля» подтвердят, были матчи «на тоненького». В ЛЧ вылетели от «Атлетико», в АПЛ пользовались дикой результативностью Салаха и Мане, 13 ассистами Александера-Арнольда и 12 голевыми передачами Робертсона. Но тогда шел уникальный сезон. Тот уровень игры сложно повторить, там родилась чемпионская магия. В том числе, из-за отсутствия поражений на «Энфилд Роуд». А сейчас у «Ливерпуля» впервые в истории серия из 5 домашних поражений в чемпионатах Англии. Целых 7 матчей без побед дома. А в АПЛ специфическая лига – там добивают бывших чемпионов. МЮ много лет без титула, «Арсенал» переигрывают годами, поскольку не боятся их. А МС пришлось перестроиться, чтобы вернуться к победам после осечек. Не факт, что «Ливерпуль» пойдет тем же путем.

Мнение читателей. У «Ливерпуля» аномальный спад или глобальный крах?

Первый отличить от второго просто. Если серия домашних поражений связана с трагичным для команды стечением обстоятельств, то «Ливерпуль» вернется – если не через успехи в Лиге чемпионов, то через рывок в АПЛ с четвертым местом, ведь впереди немало матчей. А вот если Невилл прав и «Ливерпуль» переживает глубокий кризис, то все завершится сменой тренера и заменой многих футболистов.

Если это крах, то моральный дух поднять сразу не получится, внутренних конфликтов станет больше, а защита не вернется к идеальной игре после возвращения ван Дейка. Ситуация непростая, и хотя главные инсайдеры футбольной Англии заявили, что смена Клоппа не является вариантом для американского руководства клуба – уважают Юргена и учитывают факторы, перечисленные выше, футбол умеет удивлять.

Тридцать лет поднимались на первое место, но опыт возвращения после неудач у «Ливерпуля» традиционно есть скорее в Лиге чемпионов. Клопп говорил, что ему интересно работать под огромным давлением, но если сегодня Нагельсманн отыграется после домашних 0:2, то этот удар может стать для чемпионского «Ливерпуля» смертельным.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 21:06
интересный анализ. Думаю, что Клопп скоро покинет свое место.
DXTK
DXTK
вчера в 15:11
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 14:41
    Есть хорошее и действенное средство, не знаю, доступно ли оно Клоппу: поставить кое-кому клизму по старому рецепту - на 1 литр керосина 10 патефонных иголок....
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 12:53
    Это ваше мнение. По мне, так эта система ведет в никуда. И ДА, я за то, чтоб Спарта и Аякс, условно, разыгрывали кубок. И футбол от этого ничего не потеряет, по моему мнению. А вот позволять одному клубу выигрывать три раза подряд турнир ЛЧ в наше время я считаю свинством.
    Медив
    Медив ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    вчера в 12:47
      Richard von Rammstein
      Richard von Rammstein ответ ilyafrom (раскрыть)
      вчера в 12:44
        санек002
        санек002
        вчера в 11:45
        ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЛИВЕРОМ ВАЩЕ ЗАГАДКА?ТАКАЯ КОМАНДА БЫЛА!
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук
        вчера в 11:20, ред.
        Если бы у большинства клубов в каждом отдельном европейском чемпионате были одинаковые, примерно одинаковые , бюджеты, я бы сказал, что ситуация была бы нормальная. Но клубы с большим финансированием в Англии, Германии и других странах скупают себе футболистов, тренеров, подстраивают рекламу под себя, в итоге-- разрушают футбол(мое мнение), в итоге-- стабильных результатов все равно нет. Клубы, которые могли бы выстрелить, тренеры, которые могли бы выстрелить, где они все? с каждым сезоном все меньше(мое мнение). Игроки появляются, не задерживаются в средних клубах, футбол становится интереснее? Для болельщиков топ-клубов--да, и то не факт. Что мы имеем в остатке, загнивающую систему УЕФА, которая пытается поднять интерес к игре реформой правил и системы турниров между странами по типу ЛЧ. Добьются они этим каких-то результатов? Нет. Нет, не добьются. Мне могут возразить, а какой интерес смотреть команды из средних и малых городов. Это малый рынок. Я ОТВЕЧУ, интерес есть всегда .если не скупать лучших игроков и тренеров, а оставлять конкуренцию. Второе-а где успешные клубы из больших городов? где клубы из Бирмингема? Где клубы из Гамбурга? из Кельна, Берлина, Брюсселя, Вены, Праги? там что нет большого количества болельщиков? Это что не футбольные города? Не надо создавать систему под себя. которая в итоге замыкается сама в себе и начинает разрушаться. Это касается не только футбола. И футбол здесь выступает как отражение того, что происходит с системой развлечений и сферы услуг вообще. С системой финансов и перекачивания денег. Откатов и отмывания. Повторяюсь, если копать, что да как, да почему именно так. Да почему такие решения клубов, да почему такие результаты, можно далеко зайти. Главное не заниматься самообманом.
        Beekeeper
        Beekeeper ответ ilyafrom (раскрыть)
        вчера в 11:18
        а МС всегда был середняком, пока арабы не купили этот клуб.
        Медив
        Медив
        вчера в 11:15
        Все по законам теории вероятности, если Ливерпулю аномально везло предыдущие два года, то сейчас аномально не везет. То есть по справедливости команда где то тянет на вторые-четвертые места.
        П.С. Я бы не стал все таки упоминать Лэмпарда, как образец плохого тренера. Когда кто то с тремя-четырьмя воспитанниками в составе, которые будут проводить свой первый сезон на взрослом уровне, попадет в четверку, вот тогда можно будет вспомнить Лэмпарда
        112910415
        112910415
        вчера в 11:03
        тренер должен справиться
        Q-J-G
        Q-J-G
        вчера в 10:46
        ...Эпидемия повреждений.... в центре защиты Клопп использовал восемь человек в АПЛ, и все эти игроки получали травмы в сезоне...

        Вот уж действительно не везёт, так не везёт... И как с этим бороться, а бороться надо, несмотря ни на что... Проблемы в защите, отразились и на общее состояние команды, команда потеряла уверенность, команда имея много моментов в нападении, очень мало реализует эти голевые моменты, что критично для команды такого уровня. И отсутствия ожидаемых результатов, отражается на месте в турнирной таблице "Ливерпуля" в АПЛ... Кризис затянулся, но хочется верить, надеяться на то, что именно Ю.Клопп " решит все эти проблемы, и команда снова заиграет на своём "высоком" уровне. Хочется верить, что Ю.Клопп полностью отработает свой контракт в "Ливерпуле" и только тогда его сменит новый главный тренер, и вполне вероятно, что этим тренером будет С.Джеррард.

        Автору спасибо за статью!
        ilyafrom
        ilyafrom
        вчера в 10:38
        Ливерпуль уже не вернется к прежнему уровню в ближайшие годы.
        Вообще Ливерпуль средняя команда, которая иногда выдает 2-3 года сумасшедшего футбола, а потом возвращается в середняки
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 10:23
        Всегда бывают взлёты и падения. Понимать нужно...
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