«Это не спад, это крах». «Ливерпуль» вернется или ждём отставку Клоппа?

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вчера, 10:01

Сегодня у Юргена еще один матч ЛЧ в Будапеште.

Гарри Невилл объективно оценил состояние «красных», попутно похвалив извечного врага:

Насколько плох «Ливерпуль»? Очень… Причем я учитываю, насколько хороши они были ранее. Скорость игры, агрессивность, стиль футбола. «Ливерпуль» был невероятен и достиг небывалых высот, но это уже не спад, это — коллапс.

Что будет дальше? Рядом с ожидаемой опцией – станет еще хуже и придется сменить тренера, есть вариант перетерпеть, вернуться к победам и летом перестроить коллектив, учитывая ошибки этого сезона. Рассмотрим возможность двух путей накануне игры с «Лейпцигом».

За возвращение к успехам

Класс основного состава. В Англии активно издеваются над Тьяго Алькантарой, но это немного дилетантский подход. Если бы за спиной у испанца была пара Матипа и ван Дейка, рядом – Вейналдум и Хендерсон, а в атаке передачи принимал Жота, то дебют победителя Лиги чемпионов в «Ливерпуле» мог сложиться куда успешнее. Все звезды «красных», начиная с Александера-Арнольда и Робертсона, могут работать лучше. И Салах, хотя у него 24 гола и 4 ассиста в сезоне, допускал заметные ошибки. Тот случай, когда игра не идет почти у всех, кто год назад впечатлил в АПЛ .

Опыт Юргена Клоппа. «Боруссия» Д финишировала на седьмом месте в последнем сезоне с Клоппом, а в финале Кубка Германии уступила «Вольфсбургу». Для Юргена спад после успехов не является чем-то новым. И хотя в «Ливерпуле» после неудач в финалах ЛЕ и ЛЧ выиграл у «шпор», все-таки помним, как завершился первый матч против «Барселоны». Клопп – тренер-мотиватор, поэтому ему и проще в кризис, и сложнее. «Ливерпуль» не команда для восьмого места в АПЛ , но до четверки уже восемь пунктов по потерянным очкам – проигрывать больше нельзя.

Плей-офф Лиги чемпионов. Клопп разделяет турниры, как делают все опытные тренеры. И видит – в еврокубках есть шанс нагулять положительные эмоции. «Лейпциг» ужасно сыграл в защите в первом матче, привезли два мяча, поэтому англичанам проще – достаточно не проиграть в Будапеште. Но лучше победить, а в случае успешного жребия – пройти в полуфинал ЛЧ . А дальше может сыграть опыт. Если «красные» используют сценарий «Реала» — выйдут в финал ЛЧ , невзирая на неудачи в чемпионате, то этот успех позволит вернуть команду в состояние до пандемии, которая тоже сказалась — скомкала график сезона.

Фатальное невезение. «Ливерпуль» не смог реализовать 115 ударов с игры подряд на «Энфилд Роуд» в АПЛ . В истории турнира с начала подсчета этого показателя не было серии хуже. Побили антирекорды «Портсмута» и «Манчестер Сити». Достаточно реализовать моменты против «Лейпцига», «Вулверхэмптона», «Арсенала» и «Астон Виллы» — уже в середине апреля увидим знакомый и солидный «Ливерпуль». Также учитываем, что будет пауза на матчи сборных, которая позволит Клоппу проанализировать ошибки, а футболистам – перезагрузиться. Тем более что хитрые клубы АПЛ мечтают не отпустить легионеров в сборные.

За глобальные перемены

Эпидемия повреждений. Важный фактор, в центре защиты Клопп использовал восемь человек в АПЛ , и все эти игроки получали травмы в сезоне. Вышел в основе во всех 28 турах АПЛ только Робертсон. Семь игроков сыграли более чем в двадцати турах, но отсутствие Хендерсона в семи матчах – пример и тоже фактор осечек. Также Клопп устроит глобальную чистку, если останется, ведь Ориги, Окслейд-Чемберлен, Минамино (уже ушел в аренду), Кейта и Шакири не справились с задачей подхватить бремя лидерства. Двух травм – Жоты и ван Дейка, хватило, чтобы подкосить «Ливерпуль». А когда пошла лавина повреждений – сдала вся команда.



Внутренние конфликты. Главный – Салаха и Клоппа. Юрген объяснялся с Мохамедом, когда не дал ему капитанскую повязку в рядовом матче в конце прошлого года. А теперь рассуждал о замене египтянина в матче против «Челси». Конфликт давний, Салах изучает варианты и может уйти. Фаулер вспомнил Коутиньо, чей трансфер не сломал команду и принес деньги на крутые трансферы. Но сейчас сложнее выгодно продать дорогого игрока, а если у Клоппа есть конфликты с Фирмино и Мане, или появится непонимание с дерзким Алькантарой – собрать «Ливерпуль» станет сложнее.

Амбиции тренера Джеррарда. Стивена не стоит сравнивать с Лэмпардом, поскольку как раз может оказаться Тухелем – заменит Клоппа летом в команде с сильным составом и плохими результатами, и сразу найдет путь к серии успехов, как Томас в «Челси». Очевидно, что отношения Клоппа и футболистов «Ливерпуля» хуже, чем были. А Джеррард на подъеме – вернул «Рейнджерс» чемпионский титул после десятилетней паузы. И тренерский почерк у него интересный – атакующий и наглый. Стивен хочет вернуться в АПЛ и не поскользнуться на пути к титулу, но уже в качестве тренера. Клопп сам называл Джеррарда человеком, что его заменит, хотя пока Юрген планирует отработать свой контракт до конца.

Начали уступать на «Энфилде». В чемпионском сезоне – фанаты «Ливерпуля» подтвердят, были матчи «на тоненького». В ЛЧ вылетели от «Атлетико», в АПЛ пользовались дикой результативностью Салаха и Мане, 13 ассистами Александера-Арнольда и 12 голевыми передачами Робертсона. Но тогда шел уникальный сезон. Тот уровень игры сложно повторить, там родилась чемпионская магия. В том числе, из-за отсутствия поражений на «Энфилд Роуд». А сейчас у «Ливерпуля» впервые в истории серия из 5 домашних поражений в чемпионатах Англии. Целых 7 матчей без побед дома. А в АПЛ специфическая лига – там добивают бывших чемпионов. МЮ много лет без титула, «Арсенал» переигрывают годами, поскольку не боятся их. А МС пришлось перестроиться, чтобы вернуться к победам после осечек. Не факт, что «Ливерпуль» пойдет тем же путем.

Мнение читателей. У «Ливерпуля» аномальный спад или глобальный крах?

Первый отличить от второго просто. Если серия домашних поражений связана с трагичным для команды стечением обстоятельств, то «Ливерпуль» вернется – если не через успехи в Лиге чемпионов, то через рывок в АПЛ с четвертым местом, ведь впереди немало матчей. А вот если Невилл прав и «Ливерпуль» переживает глубокий кризис, то все завершится сменой тренера и заменой многих футболистов.

Если это крах, то моральный дух поднять сразу не получится, внутренних конфликтов станет больше, а защита не вернется к идеальной игре после возвращения ван Дейка. Ситуация непростая, и хотя главные инсайдеры футбольной Англии заявили, что смена Клоппа не является вариантом для американского руководства клуба – уважают Юргена и учитывают факторы, перечисленные выше, футбол умеет удивлять.

Тридцать лет поднимались на первое место, но опыт возвращения после неудач у «Ливерпуля» традиционно есть скорее в Лиге чемпионов. Клопп говорил, что ему интересно работать под огромным давлением, но если сегодня Нагельсманн отыграется после домашних 0:2, то этот удар может стать для чемпионского «Ливерпуля» смертельным.