В «Шальке» отреагировали на слухи о возвращении в клуб Ральфа Рангника

Пресс-служба «Шальке» опубликовала заявление на фоне слухов о предварительном соглашении с бывшим наставником команды , который рассматривается руководством клуба в качестве нового спортивного директора.

Совет директоров не будет давать комментариев по возможным или обсуждаемым кандидатурам.

Однако сообщения о «предварительном соглашении» между «Шальке» и Ральфом Рангником или его советником неверны.

Независимо от текущей ситуации, Ральф Рангник был и остаётся высококлассным экспертом и бывшим тренером «Шальке», которому здесь всегда рады.