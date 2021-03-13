ГлавнаяНовости

В «Шальке» отреагировали на слухи о возвращении в клуб Ральфа Рангника

сегодня, 07:31

Пресс-служба «Шальке» опубликовала заявление на фоне слухов о предварительном соглашении с бывшим наставником команды Ральфом Рангником, который рассматривается руководством клуба в качестве нового спортивного директора.

Совет директоров не будет давать комментариев по возможным или обсуждаемым кандидатурам.

Однако сообщения о «предварительном соглашении» между «Шальке» и Ральфом Рангником или его советником неверны.

Независимо от текущей ситуации, Ральф Рангник был и остаётся высококлассным экспертом и бывшим тренером «Шальке», которому здесь всегда рады.

Все новости
СлухиНагельсманн — фаворит Лапорты на должность нового тренера «Барселоны»
Вчера, 10:09 Комментарии25
СлухиНагельсманн может возглавить «Баварию», если Флик покинет клуб
11 марта Комментарии8
«Это не спад, это крах». «Ливерпуль» вернется или ждём отставку Клоппа?
10 мартаСтанислав Горин в блоге За и противКомментарии14
СлухиФлик — главный претендент на пост наставника сборной Германии
10 марта Комментарии9
Клопп: «Я не возглавлю сборную Германии»
09 марта Комментарии23
СлухиАллегри может возглавить донецкий «Шахтёр»
09 марта Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 09:43
В Бундеслигу 2 он вряд ли захочет пойти
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:15
Куда его только не сватают
izrafel
izrafel
сегодня в 08:15
Похоже Шальке уже никто не поможет...:(((
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:12
Культурно и вежливо отшили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:03
Кто распускает эти слухи
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:42
Способны только слухи комментировать
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:36
Кому нужны эти слухи?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100