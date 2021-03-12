Нагельсманн — фаворит Лапорты на должность нового тренера «Барселоны»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Барселону».
Как сообщается, немецкий специалист является фаворитом нового президента каталонского клуба Жоана Лапорты. Новому руководителю «Барселоны» нравится стиль игры команд Нагельсманна и его футбольные идеи. Если Лапорта захочет построить новый проект в каталонском клубе, то приглашение Нагельсманна будет первоочередной задачей.
Однако президент «Барселоны» не спешит расставаться с Рональдом Куманом. Лапорта очень уважает голландца, а также его достижения в качестве игрока «сине-гранатовых», поэтому вариант с увольнением Кумана сейчас не рассматривается.
Напомним, что ранее Нагельсманн отказался возглавить «Реал». По словам журналиста Гильермо Балаге, сейчас немецкий специалист готов сделать шаг вперёд в своей карьере, если получит предложение от топ-клуба.
Кроме того возобновилась работа по поиску новых игроков, с оглядкой на текущее финансовое положение клуба.
Подытоживая - новый-старый президент не стал дожидаться официального утверждения на посту и сразу приступил к работе. Будем надеяться, что Лапорта исправит бедственное положение клуба, используя свое влияние и авторитет, тем более, что клуб он знает очень хорошо. Такой президент вселяет надежду. Удачи ему и Барсе.
Кроме того возобновилась работа по поиску новых игроков, с оглядкой на текущее финансовое положение клуба.
Подытоживая - новый-старый президент не стал дожидаться официального утверждения на посту и сразу приступил к работе. Будем надеяться, что Лапорта исправит бедственное положение клуба, используя свое влияние и авторитет, тем более, что клуб он знает очень хорошо. Такой президент вселяет надежду. Удачи ему и Барсе.