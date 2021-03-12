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Нагельсманн — фаворит Лапорты на должность нового тренера «Барселоны»

сегодня, 10:09

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Барселону».

Как сообщается, немецкий специалист является фаворитом нового президента каталонского клуба Жоана Лапорты. Новому руководителю «Барселоны» нравится стиль игры команд Нагельсманна и его футбольные идеи. Если Лапорта захочет построить новый проект в каталонском клубе, то приглашение Нагельсманна будет первоочередной задачей.

Однако президент «Барселоны» не спешит расставаться с Рональдом Куманом. Лапорта очень уважает голландца, а также его достижения в качестве игрока «сине-гранатовых», поэтому вариант с увольнением Кумана сейчас не рассматривается.

Напомним, что ранее Нагельсманн отказался возглавить «Реал». По словам журналиста Гильермо Балаге, сейчас немецкий специалист готов сделать шаг вперёд в своей карьере, если получит предложение от топ-клуба.

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Все комментарии
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 15:27
Сразу видно, пришёл умный президент. Нагельсман, Холланд в приоритете. Это вам не сетьен с Вальверде, не гризман с коутиньо.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:17
Нужно решать проблему Месси, а не тренера.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 12:31
Только Бердыев выведет Барсу на свой уровень !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:44
Куман не тянет команду такого уровня.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:43
Немцы приуспевают везде.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:41
Ничего пока еще не решено, так что рано об этом говорить.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:37
Лапорта поступает очень умно и мудро. Смотрит на перспективу, рассматривает различные варианты при разном исходе событий. В то же время он уважительно относится к Куману и дает ему время и шанс продолжить работать с командой, тем более, что игра стала налаживаться.
Кроме того возобновилась работа по поиску новых игроков, с оглядкой на текущее финансовое положение клуба.

Подытоживая - новый-старый президент не стал дожидаться официального утверждения на посту и сразу приступил к работе. Будем надеяться, что Лапорта исправит бедственное положение клуба, используя свое влияние и авторитет, тем более, что клуб он знает очень хорошо. Такой президент вселяет надежду. Удачи ему и Барсе.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:37
По моему достойный кандидат.
swed27
swed27
сегодня в 11:35
Хорошему клубу хороший тренер
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:29
Новый Президент рассуждает здраво, "трезво" обдуманно. У него есть кандидат на должность главного тренера "Барселоны, он высказал своё мнение по этому поводу, но он же и даёт шанс Р.Куману... И действительно, сложно сейчас принять решение по Р.Куману, чтобы не ошибиться. В крайнее время мы видим улучшение игры "Барселоны", после того, как Куман возглавил команду. Но настолько эти улучшения будут существенны, надо немного подождать, чтобы принять правильное решение и не ошибиться. И тот факт, что Президент объявил имя кандидата на должность главного тренера, имеет положительный эффект, это будет дополнительным стимулом, к плодотворной работе для Р.Кумана.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:21
Очень любопытный вариант и рискованный. Посмотрим, может, Куман 2 трофея возьмет и оставит за собой тренерское кресло
Vasilich-74
Vasilich-74
сегодня в 10:55
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 10:54
    Он ещё слишком молод для Барсы. Ему бы ещё лет 5 повариться в каком-нибудь к топ приближённом проекте, типа Арсенала, Челси, Милана и т. д. и взять с ними пару-тройку титулов, стать взрослее, как тренер, набраться необходимого опыта. Вот тогда он станет готов к переходу в самый самый топ, вроде Барсы, Юве, Баварии или Реала. А при такой резкой смене обстановки, учитывая его ещё младенческий для тренера возраст, он может превратиться в ходячего манекена на бровке, не влияющего особо на игру команды и не пользующегося особым авторитетом у опытных и звёздных футболистов.
    Ворошиловский Стрелок
    Ворошиловский Стрелок
    сегодня в 10:40
    Очередной Бернд Шустер))
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 10:37, ред.
    Я правильно понимаю, из-за слова "сэр"? Оно рассматривается как "иностранное" слово?
    David Young
    David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 10:24
    Добрый день. За личное оскорбление пользователя.
    "У вас сэр двойник появился?)" - как ответ на тот комментарий, ваш комментарий может быть интерпретирован как оскорбительное сравнение, поэтому модератор дал вам бан.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 10:16
    На такого тренера придется кредит брать.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 10:16
    Раз для себя ещё не решил так зачем говорить об этом.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 10:15
    Добрый день!

    Могу ли я узнать, кто вынес решение о моем 24-ом наказании и уточнить - "За что"?
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