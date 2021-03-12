Нагельсманн — фаворит Лапорты на должность нового тренера «Барселоны»

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сегодня, 10:09

Главный тренер «Лейпцига» может возглавить «Барселону».

Как сообщается, немецкий специалист является фаворитом нового президента каталонского клуба Жоана Лапорты. Новому руководителю «Барселоны» нравится стиль игры команд Нагельсманна и его футбольные идеи. Если Лапорта захочет построить новый проект в каталонском клубе, то приглашение Нагельсманна будет первоочередной задачей.

Однако президент «Барселоны» не спешит расставаться с . Лапорта очень уважает голландца, а также его достижения в качестве игрока «сине-гранатовых», поэтому вариант с увольнением Кумана сейчас не рассматривается.

Напомним, что ранее Нагельсманн отказался возглавить «Реал». По словам журналиста Гильермо Балаге, сейчас немецкий специалист готов сделать шаг вперёд в своей карьере, если получит предложение от топ-клуба.