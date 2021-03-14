Карасев рассудит матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Боруссия» М

Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» М.
Помощниками судьи будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник рефери — Виталий Мешков, ассистент видеопомощника — Сергей Иванов. Резервный судья — Алексей Кульбаков.
Напомним, что первая встреча команд завершилась победой «Ман Сити» (2:0).
при "мастерстве" карася, конечно, можно интригу закрутить, но думаю, зассыт...
при "мастерстве" карася, конечно, можно интригу закрутить, но думаю, зассыт...
Чтоб изменить формат турнира...)))
В квартира Карасёва после судейства самого богатого клуба мира нужен ремонт :
Чтоб изменить формат турнира...)))
В квартира Карасёва после судейства самого богатого клуба мира нужен ремонт :
Победит как обычно Спартак !
Победит как обычно Спартак !
Где твоя улыбка, что была вчерась?" ;)
Где твоя улыбка, что была вчерась?" ;)
- Отлично!
- Какой счет?
- 3-2, на 99-й минуте всё решилось.
- Кто победил?
- Зенит.
- Отлично!
- Какой счет?
- 3-2, на 99-й минуте всё решилось.
- Кто победил?
- Зенит.
русская пословица
русская пословица