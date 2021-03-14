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Карасев рассудит матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Боруссия» М

сегодня, 13:42
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)Боруссия16.03.2021 в 23:00 Не начался

Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» М.

Помощниками судьи будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник рефери — Виталий Мешков, ассистент видеопомощника — Сергей Иванов. Резервный судья — Алексей Кульбаков.

Напомним, что первая встреча команд завершилась победой «Ман Сити» (2:0).

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 18:31
ставят наших на проходную игру, когда уже всё решилось в первом матче...
при "мастерстве" карася, конечно, можно интригу закрутить, но думаю, зассыт...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 18:30
Кстати Карасев и в РПЛ очень старается не косячнуть чтобы в Европу звали-это дорогого стоит. Так что хоть раньше его ненавидел за матчи с конями 10 лет назад но надо признать что он лучший арбитр РПЛ на сегодня. Объективно.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:00
Удачи тебе, Сергей, и постарайся не накосячить!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 17:56
Серьёзное назначение. В таких матчах о предвзятости со стороны наших арбитров говорить наверное не приходится, ибо ответственность велика, цена ошибки- отсутствие дальнейших назначений на такие матчи.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 17:20
О чем вы, господа... В этом противостоянии исход и так предрешен в пользу богатого, не разгуляться Карасеву
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:52
Это большая ответственность судить такой матч.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 16:51
У карася и гвардиолы много общего )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:49
УЕФА пошло на крайние меры...
Чтоб изменить формат турнира...)))

В квартира Карасёва после судейства самого богатого клуба мира нужен ремонт :
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:26
интересно если будет в матче такие же эпизоды игры рукой как в матче Зенит-Ахмат и матче Динамо-Спартак, поставит ли он пенальти???
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
сегодня в 16:24
Главное, чтоб не привезти после домой из заразной Европы какую-нибудь гадость коронавирусную.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:47, ред.
Ну раз Зенита нет в ЛЧ, то пусть хоть Карась нарисуется ....
Победит как обычно Спартак !
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 15:46
Поздравляю Какрас далеко поплыл.Это успехи futbol Russia.)
swed27
swed27
сегодня в 15:36
Давненько наши ЛЧ не судили
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
сегодня в 15:35
Вот и посмотрим, дело в качестве судейства или в предвзятости в РПЛ
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:32
видать в европе корона сильно задела мозги)))
oncha
oncha
сегодня в 15:31
С манерой спартаковского судейства это будет его последним матчем в УЕФА.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:14
А победит как обычно Спартак !
Бен Зопилой
Бен Зопилой
сегодня в 15:12
"Маленькая рыбка, жареный карась.
Где твоя улыбка, что была вчерась?" ;)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:11
Хоть карась есть у нас, который представит нас в Европе, удачи ему!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 15:09, ред.
- Ну что, Сергей, как отсудили МанСити и Боруссию?
- Отлично!
- Какой счет?
- 3-2, на 99-й минуте всё решилось.
- Кто победил?
- Зенит.
Q-J-G
Q-J-G ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:51
И слышит и видит намного лучше тогда, когда судит матчи за пределами России, когда матчи - не РПЛ...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:51
Если наши кривоногие пешеходы в Европе круто обделались, то может быть хоть судьи выступят достойно. Удачи банде Сергея Карасёва!
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 14:22
так и все?
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 14:13
Давай, Серега, не обделайся. Широко раскрытые глаза и здравомыслие помогут. Лысый весь матч по бровке будет носиться, но на него особо внимания не стоит обращать)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:10
А почему и нет? При желании Карасев всё видит и всё слышит...) Удачи!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 14:09
Судьба матча решён можно без судью играть потому ставили нашу Скумбрию
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 14:08
"На Руси не все караси — есть и ерши."
русская пословица
Союзник противников
Союзник противников ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 13:59
Давно написано.
jobss
jobss ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 13:57
https://www.soccer.ru/news/1244981/lokomotiv-chertanovo
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 13:56
соккер, напишите про избиение футболиста Локомотива. Футболист Локомотива был избит соперниками из Чертаново после матча.
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