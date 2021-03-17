Денисов: «„Динамо“ — это самое плохое, что было в моей карьере»

Бывший полузащитник «Динамо» вспомнил о времени, проведенном в московском клубе.

Почему я не любилю говорить о «Динамо»? Это самое плохое, что было в моей карьере. Потому что это «Динамо». Это необъяснимая ситуация! Главное, что болельщики требуют все от футболистов, а надо требовать и от руководства клуба.

Я такого кошмара вообще не видел нигде. Когда Ротенберги взяли «Динамо», это было самое лучшее время, в первый год было классно. Они взяли Черчесова, пошел результат. И началось... Много историй. Если начну рассказывать, вы подумаете, что я сумасшедший.