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Денисов: «„Динамо“ — это самое плохое, что было в моей карьере»

17 марта 2021, 14:13

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Денисов вспомнил о времени, проведенном в московском клубе.

Почему я не любилю говорить о «Динамо»? Это самое плохое, что было в моей карьере. Потому что это «Динамо». Это необъяснимая ситуация! Главное, что болельщики требуют все от футболистов, а надо требовать и от руководства клуба.

Я такого кошмара вообще не видел нигде. Когда Ротенберги взяли «Динамо», это было самое лучшее время, в первый год было классно. Они взяли Черчесова, пошел результат. И началось... Много историй. Если начну рассказывать, вы подумаете, что я сумасшедший.

Недавно Денисов рассказал, что мог перейти в «Спартак» в сезоне-2012/13.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
17 марта в 19:52
денисову только в анжи было комфортно, ибо платили сколько хотел
nikot
nikot
17 марта в 19:37
Хуже Денисова,только Радимов!
nikot
nikot ответ makkie (раскрыть)
17 марта в 19:35
Обычный неудачник!
SHMEL
SHMEL
17 марта в 18:38
Игорь талантливый парень, но нельзя быть таким злым, обиженным на весь белый свет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 марта в 18:04
Зачем он пошел в командный вид спорта? Читаю его интервью и все больше убеждаюсь в этом. Есть теннис, боевые единоборства, фехтование, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика и др. Отвечаешь сам за себя, за свой результат, за свою зарплату, за свои поступки, за свои победы. Много обид.
berda2003
berda2003
17 марта в 17:10
не надо рассказывать - итак все знают...
Leha-ha50
Leha-ha50
17 марта в 16:23
Забывать стали Игорька??? Вот на те , получите!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 марта в 16:21
Денисов - гнусная страница нашего футбола
ЮЗИК
ЮЗИК
17 марта в 15:48
Теперь наживет себе врагов
Константин Белых
Константин Белых
17 марта в 15:41
Все звезда разговорилась.. Нашли тоже эталон опорника. В РПЛ были круче гораздо опорники (Фернандо Вернблум или Крал) и так себя не вели как ..овно. А все за ним бегали что-то уговаривали.. В результате получаем таких псевдозвезд который думают что можно послать тренера-не выйти на тренировку тоько потому что кто-то видите ли получает больше. Тот же Кокошка 10 лет назад был действительно лучшим напом но фанатизм Мутко и огромные контракты которые в Европе получают в какой нибудь Боруссии наглухо убили в нем футболиста. А после того что он в Зените исполнил-разорвать контракт и клубам 1 пятерки вообще его брать не надо было взаимно договорясь. А так получаем самовлюбленных зазнавшихся мажоров которые хают и команды которые его по сути миллионером сделали. Позорище.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 марта в 15:28
Нибе нимек. Банальное трепло этот Денисов.
Baggio R.
Baggio R.
17 марта в 15:13
Ну вот, только заинтриговал, а ничего и не рассказал самого интересного.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
17 марта в 14:45
А Денисов и Радимов самое плохое, что было в Динамо....
Сантус
Сантус
17 марта в 14:35
Судя по тому как его прорвало в последнее время,чувствую наговорит...А всего лишь пить бросил...)
makkie
makkie
17 марта в 14:34
Мстит Зениту, ненавидит Спартак, ругает Динамо - откуда в Денисове столько злости?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 14:31
Гарик решил о себе напомнить...
stanichnik
stanichnik
17 марта в 14:17
Как всегда выхватили фразу из контекста, чтобы напустить туману, а сути сказанного не раскрыли.
ДАША Д
ДАША Д
17 марта в 14:15
А ему похоже ничего не нравится, что было в его карьере, только зарплата нравится.
STVA 1
STVA 1
17 марта в 14:14
Наверное ты и есть сумасшедший))
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