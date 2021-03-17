Винисиус: «Роналду – легенда „Реала“. Все будут рады видеть его в клубе»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб.
Криштиану – легенда этого клуба. Он многого добился. Я не могу сказать много, потому что не знаю, что происходит, но его всегда будут рады видеть в клубе.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
Ранее на эту же тему высказался главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Если конечно согласится на понижение ЗП.
Если конечно согласится на понижение ЗП.
...одна дорога - к Бекхему в МЛС
...одна дорога - к Бекхему в МЛС