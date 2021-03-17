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Винисиус: «Роналду – легенда „Реала“. Все будут рады видеть его в клубе»

17 марта 2021, 18:38

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб.

Криштиану – легенда этого клуба. Он многого добился. Я не могу сказать много, потому что не знаю, что происходит, но его всегда будут рады видеть в клубе.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Ранее на эту же тему высказался главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

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Все комментарии
Shuhrat Umarov
Shuhrat Umarov
18 марта в 13:05
Роналду фанат Реал вас ждут....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 20:21
Я бы хотел сново увидеть его в Реале!
Василий 50
Василий 50
17 марта в 19:49
Лизнул, на всякий случай
ilyafrom
ilyafrom
17 марта в 19:06
Сколько можно про него писать?
Вoлхв
Вoлхв
17 марта в 18:58
Ну Рон и Реал наверное лучшее, что можно было бы придумать...
волгодон 2
волгодон 2
17 марта в 18:57
    feris1
    feris1
    17 марта в 18:55
    Рон уж точно будет лучше прописавшегося в лазарете Азара.
    Если конечно согласится на понижение ЗП.
    нечитайло
    нечитайло
    17 марта в 18:50
    Однозначно легенда
    1bear
    1bear
    17 марта в 18:47
    Роналду в Реал - не смешите мои тапки...
    ...одна дорога - к Бекхему в МЛС
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