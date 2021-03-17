Винисиус: «Роналду – легенда „Реала“. Все будут рады видеть его в клубе»

Полузащитник «Реала» прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего в мадридский клуб.

Криштиану – легенда этого клуба. Он многого добился. Я не могу сказать много, потому что не знаю, что происходит, но его всегда будут рады видеть в клубе.