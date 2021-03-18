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Симеоне: «„Челси“ был лучше и заслужил победу. Нам нужно извлечь урок»

18 марта 2021, 01:56
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Они заслужили победу по итогам двух матчей. Первая игра была равной, но они забили гол. Сегодня они были лучше нас и заслуженно победили. Мы пытались найти способ забить, но делали это не лучшим образом, несмотря на все усилия.

Я не ищу оправданий. Соперники были лучше, и я не могу жаловаться. Нужно поздравить их и извлечь урок.

Мы пытались высоко прессинговать их в первом тайме, но у нас не получалось отбирать мяч так высоко, как мы хотели. Мы пытались поменять схему, старились прессинговать. Но «Челси» удалось справиться с этим, они просто были лучше нас. Больше сказать нечего. Нам нужно улучшать свою игру.

Сожалений быть не должно, игра уже закончилась. Нам нужно использовать этот опыт, чтобы учиться. Мы хотели остаться в Лиге чемпионов, но недостаточно хорошо выступили в этом году. Однако я очень доволен тем, как сегодня сыграл Жоау Фелиш.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
19 марта в 00:35
    azkan
    azkan
    18 марта в 11:40
    Все по делу сказал. И по игре и по счету проиграли. А они были чуть ли не главными кандидатами на финал. Жаль что так сильно сдали.
    Думаю Симеоне все исправит.
    Бубнин
    Бубнин
    18 марта в 08:48
    "Просто надо играть лучше."
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 марта в 05:35
    Очень жаль, что Атлетико выбыл из борьбы.
    ОПС
    ОПС
    18 марта в 05:14
    После поражения футбол не заканчивается. Игра продолжается.
    ДАША Д
    ДАША Д
    18 марта в 04:28
    Челси теперь надо что бы Бавария не попалась.
    bublikyo
    bublikyo
    18 марта в 02:47
    Теперь бросят все силы на чемп, и возможно это поможет им его взять
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    18 марта в 02:33
    Вполне трезво оценил, Диего. Похвально! В отличие от некоторых не стал разглагольствовать насчёт неназначенного пенальти, хотя и мог... в целом по игре Атлетико не заслуживал победы! Вот хотелось бы, чтобы тренеры клубов РПЛ поменьше винили арбитров (хотя порой и небезосновательно), побольше думали о том, как улучшать игру команды. А то играют, как дрова, а во всём, видите ли, судьи виноваты.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 марта в 02:01
    Самокритично и абсолютно верно все сказал. Слабо сыграли....и ведь не только в этом матче. В Атлетико наметился явный спад. Суарес притормозил, в атаке мало изобретательности. Сможет ли теперь Атлетико удержать первую строчку в чемпионате - это большой вопрос??? ЛЧ для Атлетико закончена.
    Ждем игр Атлетико в чемпионате.
    Всем здоровья.
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