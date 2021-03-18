Симеоне: «„Челси“ был лучше и заслужил победу. Нам нужно извлечь урок»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Они заслужили победу по итогам двух матчей. Первая игра была равной, но они забили гол. Сегодня они были лучше нас и заслуженно победили. Мы пытались найти способ забить, но делали это не лучшим образом, несмотря на все усилия.

Я не ищу оправданий. Соперники были лучше, и я не могу жаловаться. Нужно поздравить их и извлечь урок.

Мы пытались высоко прессинговать их в первом тайме, но у нас не получалось отбирать мяч так высоко, как мы хотели. Мы пытались поменять схему, старились прессинговать. Но «Челси» удалось справиться с этим, они просто были лучше нас. Больше сказать нечего. Нам нужно улучшать свою игру.

Сожалений быть не должно, игра уже закончилась. Нам нужно использовать этот опыт, чтобы учиться. Мы хотели остаться в Лиге чемпионов, но недостаточно хорошо выступили в этом году. Однако я очень доволен тем, как сегодня сыграл Жоау Фелиш.