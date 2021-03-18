Зиеш: «„Атлетико“ мало что создал у ворот „Челси“»

Полузащитник «Челси» прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и свой гол в ворота «матрасников».

У нас были непростые периоды в игре, но большую часть времени мы держали всё под контролем.

Это был важный гол, и я долго его ждал. Всегда здорово, когда вы открываете счёт в матче, особенно когда делаете это сами. Передача Тимо [Вернера] тоже была хороша.

Мы как будто решили посмотреть, как пойдёт игра в первые 10 минут, а потом взяли её под свой контроль. Мы неплохо справились. «Атлетико» мало что создал. Мы можем быть довольны своим выступлением. Надеюсь, нам достанется хороший соперник в 1/4 финала.