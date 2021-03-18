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Зиеш: «„Атлетико“ мало что создал у ворот „Челси“»

18 марта 2021, 01:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и свой гол в ворота «матрасников».

У нас были непростые периоды в игре, но большую часть времени мы держали всё под контролем.

Это был важный гол, и я долго его ждал. Всегда здорово, когда вы открываете счёт в матче, особенно когда делаете это сами. Передача Тимо [Вернера] тоже была хороша.

Мы как будто решили посмотреть, как пойдёт игра в первые 10 минут, а потом взяли её под свой контроль. Мы неплохо справились. «Атлетико» мало что создал. Мы можем быть довольны своим выступлением. Надеюсь, нам достанется хороший соперник в 1/4 финала.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
18 марта в 04:24
Выбили опасного соперника.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 01:37
Надо признаться , что Атлетико удивил своей беззубой игрой . Минимум моментов за игру. Челси в защите сыграли на удивление классно. Ничего серьезного создать гостям не дали. Если Атлетико и дальше не прибавит , то и чемпионство может вполне упустить. Что то явно надломилось в игре команды.
Челси же сыграл очень грамотно , дисциплинированно, моментов англичане создали вполне достаточно, ну и заслуженно победили.
Ждем жеребьевку. Пары будут просто огненные.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 01:33
Атлетико был сегодня никакучим!
Ironigor
Ironigor
18 марта в 01:33
Атлетико разочаровал , Челси джентельменский футбол показывают. Респект Челси и Тухелю !!! Всем добра !!!
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