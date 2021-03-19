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Фоменко: «Федотов готов к работе в топ-клубе России»

19 марта 2021, 15:49

Помощник главного тренера «Сочи» Олег Фоменко рассказал о работе под управлением Владимира Федотова.

Федотов — будущий тренер топ-клуба России? Да, сто процентов. Критериями его работы являются результаты. Вспомнить его работу в «Оренбурге» и здесь, в «Сочи». Команду все похоронили, никто в «Сочи» не верил, а мы решили задачу за два тура до конца. Из-за ухода Кокорина и Мостового в нас никто не верил перед началом этого сезона, но и тут игровая задача была решена тренером. Мы не просто наверху турнирной таблицы, а боремся за еврокубки. Понятно, что будут судить по итоговому месту, но сейчас важно, что у нас есть поставленная игра. И это тоже результат работы главного тренера. Так что я уверен, что Владимир Валентинович готов к работе в любом топ-клубе России.

Ранее Олег Фоменко рассказал о физическом состоянии нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

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112910415
112910415
19 марта в 19:01
Федотов-то готов ...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Аксинья (раскрыть)
19 марта в 18:15
В любом чемпионате есть свои топ клубы, даже в чемпионатах калибра Сан-Марино, Эстонии и Андорры.
Не бойся Федотов Ростову точно не грозит!
25процентный клоун
25процентный клоун
19 марта в 17:21
Только не нужен никому дюковец
Caniggia
Caniggia
19 марта в 17:19
Краснодар и Зенит отпадают, так как их манекены у бровки, Мусаев и Семак, очень удобны для руководства и поэтому являются неприкасаемыми предметами мебели.
Caniggia
Caniggia
19 марта в 17:03
Спартак, ЦСКА, Краснодар, Зенит?
Antikony
Antikony
19 марта в 16:46
    Аксинья
    Аксинья
    19 марта в 16:26
    Не смеши Европу, заявляя что в России есть топовые клубы...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 марта в 16:20
    Сережа Семак вздрогнул.
    Futurista
    Futurista
    19 марта в 16:08
    Зенит ждет...
    quinn-se
    quinn-se ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    19 марта в 16:03
    Скорее сам на коленки упадёт с Тамбовом вместе, ему топ-клуб подавай!)
    Garrincha58
    Garrincha58
    19 марта в 16:03
    вот бы в Зенит его, если прошляпит Газпром потом пожалеет
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 марта в 15:51
    Иди в Тамбов,подыми его с колен!
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