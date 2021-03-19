Фоменко: «Федотов готов к работе в топ-клубе России»

Помощник главного тренера «Сочи» рассказал о работе под управлением .

Федотов — будущий тренер топ-клуба России? Да, сто процентов. Критериями его работы являются результаты. Вспомнить его работу в «Оренбурге» и здесь, в «Сочи». Команду все похоронили, никто в «Сочи» не верил, а мы решили задачу за два тура до конца. Из-за ухода Кокорина и Мостового в нас никто не верил перед началом этого сезона, но и тут игровая задача была решена тренером. Мы не просто наверху турнирной таблицы, а боремся за еврокубки. Понятно, что будут судить по итоговому месту, но сейчас важно, что у нас есть поставленная игра. И это тоже результат работы главного тренера. Так что я уверен, что Владимир Валентинович готов к работе в любом топ-клубе России.