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«Тоттенхэм» уволит Моуриньо, если команда завершит сезон вне топ-4 АПЛ

20 марта 2021, 09:18

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с отставкой главного тренера Жозе Моуриньо, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб примет решение об увольнении португальского специалиста, если команда завершит нынешний сезон вне топ-4 АПЛ. Отмечается, что руководство клуба недовольно нынешним восьмым местом «шпор» в таблице и вылетом из Лиги Европы.

Контракт Моуриньо с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года. Отмечается, что тренер может быть уволен с сохранением зарплаты до окончания срока договора.

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
20 марта в 17:22
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    20 марта в 15:52
    Интересно, кого он снова разведет?
    vlasovca
    vlasovca ответ Бубнин (раскрыть)
    20 марта в 14:10
    Еще может Спартак хотя навряд ли.
    vlasovca
    vlasovca
    20 марта в 14:10
    Маур уже привык зарабатывать на расторжении контрактов.
    Бубнин
    Бубнин
    20 марта в 13:04
    Дальше только "Ротор".
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    20 марта в 13:04, ред.
    Решение вполне правильное . Сколько было случаев, когда тренер заключив контракт на 3-5 лет , через пол года - год увольняется, да за оставшееся время он может еще два-три клуба утопить , чтоб тоже компенсацию получить. Вот потому и сделали так, чтоб тренер в одном месте зарплату получал. Т.е. если клуб не хочет или не в состоянии выплатить компенсацию единовременно, то он долен просто каждый месяц или квартал ( согласно контракту) платить зарплату тренеру до окончания контракта, но в это время тренер не может устроиться на другую работу.
    Dauletbek
    Dauletbek
    20 марта в 12:41
    Хороший контракт. Можно трудиться потом и получать зарплату, а если не получилось, можно расслабиться, лежать на диване и также получать эту зарплату.
    Caniggia
    Caniggia
    20 марта в 12:08
    Ха! И что ему напрягаться то? Типа, работать и получать зарплату или не работать и получать такую же царскую зарплату! Миссия в Тоттене выполнена, хозяева клуба облапошены и им только остаётся с хмурыми мордами перечислять свои деньги на счёт ухмыляющегося разводилы. В следующем списке потенциальных жертв "Особенного" аферюги, вероятно присутствует пункт под названием "Обуть Федуна".
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    20 марта в 11:44
    Вот как-то упустил из виду этот момент. Если такое действительно есть, то справедливо.
    Но думается мне, что это тоже нужно прописывать в контракте или футбольном законе...
    Ironigor
    Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    20 марта в 11:29
    Он может и не напрягаться, как и Спалетти !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    20 марта в 11:16
    С такой нестабильной игрой шпорам ничего не светит. Жозику можно начинать искать новый клуб.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    20 марта в 11:15
    Вспомни , сколько Спалетти после Зенита сидел без работы, хотя сватали его несколько итальянских клубов. Но он не принимал предложения, поскольку стабильно получал питерскую зарплату по контракту. И только по истечении контракта , он снова пошел тренировать.
    Данил Бритвин
    Данил Бритвин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    20 марта в 11:01
    Если клуб отстраняет тренера с сохранением зарплаты, тот не может возглавить другой клуб. Чтобы принять другую команду, ему нужно отказаться от оклада бывшего клуба.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    20 марта в 10:52
    Да уж... После ТТХ что? Шеффилд? Валенсия? Обратно в Порту?

    Если у Моура нет хитрого плана по сбору неустоек (ведь он обогатился на них), то ему нужно переходить к тренерству сборных. Португезов ему не отдадут пока, но условную Швейцарию мог бы взять. Может там дела пойдут.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    20 марта в 10:28
    Какая топ-4 (зона ЛЧ), Тоттенэм даже пятое место (ЛЕ) не займёт. Моуриньо давно уже списанный, а не особенный!
    SHMEL258
    SHMEL258
    20 марта в 10:27
    Моура везде гонят, он когда-то очень давно сделал себе имя, но растратил, разбазарил все знания и навыки, команды при нём сильно сдают...
    lobsterdam
    lobsterdam
    20 марта в 10:26
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      20 марта в 10:04
      Я ф шоке от их контрактов. Получается, челс приходит на хорошие деньги, чтобы дать нужный результат. Ничего не даёт, получает пинча под зад и идёт тренировать другую команду. При этом получая зряплату от турнувшей его команды.
      Так есть ли ему смысл давать отличный результат, если при плохом он может уйти на двойной оклад (шпоры до 23 года + новая команда)? Тут юристы должны прописывать в контракте, что если место ниже условного четвёртого, вылетает без зарплаты, а то и со штрафными санкциями. Тогда будет стимул впахивать, а не физручить...
      Richard von Rammstein
      Richard von Rammstein
      20 марта в 09:57
      Значит точно уволят Маура. А потом куда ему податься, в Интер?
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ Garrincha58 (раскрыть)
      20 марта в 09:48
      С Семаком ты конечно загнул!)
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      20 марта в 09:48
      Может паковать чемоданы
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      20 марта в 09:43
        Garrincha58
        Garrincha58
        20 марта в 09:40
        Маур совсем скатился давай к нам в РПЛ у Ротора нет тренера, а может ЦСКА или Спартак,а если по чесноку то даже вместо Семака не пожелал бы тренера Маура
        ВиталикManUtdRus
        ВиталикManUtdRus
        20 марта в 09:37
        Хосе этого и добивается )))
        ilyafrom
        ilyafrom
        20 марта в 09:33
        Я правильно понял? Если его уволят, то он еще 2 года будет получать зарплату?

        Хороший контракт
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        20 марта в 09:30
        Аплодисменты в раздевалке Динамо (Загреб) после вылета "Тоттенхэма" из Лиги Европы напоминали прощальные аплодисменты великого актера, покидающего театральные подмостки. Но не думаю, что Моуриньо так просто сдастся. Располагая в составе "Тоттенхэма" Соном, Кейном и Бэйлом и учитывая нестабильность игры прочих клубов в АПЛ, за исключением "Манчестер Сити", побороться за четверку лучших вполне в его силах. Жозе на мой взгляд является достаточно умным человеком что-бы извлечь из своих тактических просчетов нужный урок и попробовать что-нибудь новое, способное принести необходимый результат.
        Ironigor
        Ironigor
        20 марта в 09:24
        Ждемссс ,не долго осталось!!!
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