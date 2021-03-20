«Тоттенхэм» уволит Моуриньо, если команда завершит сезон вне топ-4 АПЛ

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20 марта 2021, 09:18

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с отставкой главного тренера , сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб примет решение об увольнении португальского специалиста, если команда завершит нынешний сезон вне топ-4 АПЛ . Отмечается, что руководство клуба недовольно нынешним восьмым местом «шпор» в таблице и вылетом из Лиги Европы.

Контракт Моуриньо с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года. Отмечается, что тренер может быть уволен с сохранением зарплаты до окончания срока договора.