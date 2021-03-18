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«Спартак» хочет подписать нападающего «Хеверли» Анри

18 марта 2021, 13:26

По данным источника, «Спартак» заинтересован в подписании нападающего бельгийского клуба «Оуд-Хеверли» Томаса Анри.

Сообщается, что 26-летним французским футболистом интересуется также «Бешикташ», который уже вступил в переговоры о переходе форварда.

Сам Анри не настроен на переезд в Турцию или Россию. Томас надеется перейти в клуб из топ-5.

Ранее ходили слухи, что «Спартак» интересуется одним из лучших молодых форвардов МЛС.

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Некакойшенко
Некакойшенко
18 марта в 17:07
Просто бред бредовый.
Без объяснений.
112910415
112910415
18 марта в 17:05
и зачем выдумали ?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
18 марта в 14:39
Так то у спартака полная обойма иностранцев. Ещё один в Спартаке-2 играет, который за 18 лимонов был куплен. Или Федун решил первенство ФНЛ взять, раз пока РПЛ не по зубам.
makkie
makkie
18 марта в 14:13
Утка!

Все трансферные новости имеют смысл, когда в команде есть ГТ.
Летом уходит Тедеско, клуб уже ищет нового специалиста - определенность пока не наступила.
Какие могут быть трансферы? Да еще и в атаку, где и так комплект нападающих.
quinn-se
quinn-se ответ Baggio R. (раскрыть)
18 марта в 14:10
Немного на Шюррле внешне похож) Не нужны нам сейчас нападающие.
Константин Белых
Константин Белых
18 марта в 13:56
Напы нам не нужны. Их уже по сути пять с Мозесом(надеюсь подпишут). Больше по сути никто и не нужен. Даже на следующий сезон особенно если Крал останется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 13:54
Как бы там ни было.....спасибо селекции Спартака...
Благодаря её работе мы расширяем свой кругозор и узнаём о таких клубах как «Оуд-Хеверли»
Baggio R.
Baggio R. ответ Caniggia (раскрыть)
18 марта в 13:52
И поменял цвет кожи?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 марта в 13:44, ред.
Как это...??? Спартак хочет подписать......??? , когда автор тут же сообщает , что он не хочет в Россию. Автор знает , а Спартак не знает.......))).
Крикун
Крикун
18 марта в 13:43
спартак интересуется и приобретает только легендарных футболистов, таких как : Хенрик Ларссен, Джон Терри, Тьери Анри...
Ironigor
Ironigor
18 марта в 13:39
Зачем вообще сейчас делать какие-то покупки Спартаку , если у них летом кончается срок с главным тренером??? Не логично!!! Всем добра!!!
Caniggia
Caniggia
18 марта в 13:37
Тьери сделал паспорт с новым именем и датой рождения?
Остапчук 67
Остапчук 67
18 марта в 13:27
Новость отобрали из-за фамилии.
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