«Спартак» хочет подписать нападающего «Хеверли» Анри

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18 марта 2021, 13:26

По данным источника, «Спартак» заинтересован в подписании нападающего бельгийского клуба «Оуд-Хеверли» .

Сообщается, что 26-летним французским футболистом интересуется также «Бешикташ», который уже вступил в переговоры о переходе форварда.

Сам Анри не настроен на переезд в Турцию или Россию. Томас надеется перейти в клуб из топ-5.