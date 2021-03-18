«Спартак» хочет подписать нападающего «Хеверли» Анри

По данным источника, «Спартак» заинтересован в подписании нападающего бельгийского клуба «Оуд-Хеверли» Томаса Анри.
Сообщается, что 26-летним французским футболистом интересуется также «Бешикташ», который уже вступил в переговоры о переходе форварда.
Сам Анри не настроен на переезд в Турцию или Россию. Томас надеется перейти в клуб из топ-5.
Ранее ходили слухи, что «Спартак» интересуется одним из лучших молодых форвардов МЛС.
Без объяснений.
Без объяснений.
Все трансферные новости имеют смысл, когда в команде есть ГТ.
Летом уходит Тедеско, клуб уже ищет нового специалиста - определенность пока не наступила.
Какие могут быть трансферы? Да еще и в атаку, где и так комплект нападающих.
Все трансферные новости имеют смысл, когда в команде есть ГТ.
Летом уходит Тедеско, клуб уже ищет нового специалиста - определенность пока не наступила.
Какие могут быть трансферы? Да еще и в атаку, где и так комплект нападающих.
Благодаря её работе мы расширяем свой кругозор и узнаём о таких клубах как «Оуд-Хеверли»
Благодаря её работе мы расширяем свой кругозор и узнаём о таких клубах как «Оуд-Хеверли»