Влашич — главная трансферная цель «Милана» на лето

По данным источника, хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич является приоритетной целью «Милана» в летнюю трансферную кампанию.
Сообщается, что «Милан» также намерен приобрести сербского нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.
Миланский клуб приобретет Влашича в случае, если не продлит контракт турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.
Не та фамилия немного. Влаховича надо брать, а не Влашича.
Не та фамилия немного. Влаховича надо брать, а не Влашича.
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А ниже:
"Миланский клуб приобретет Влашича в случае, если не продлит контракт турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу."
Вот и получается, что Влашич это не главная, а подстраховочная цель.
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А ниже:
"Миланский клуб приобретет Влашича в случае, если не продлит контракт турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу."
Вот и получается, что Влашич это не главная, а подстраховочная цель.
25 млн евро. Идти с предложением по Влашичу на эту сумму – зря тратить бумагу и время Орешкина.
25 млн евро. Идти с предложением по Влашичу на эту сумму – зря тратить бумагу и время Орешкина.