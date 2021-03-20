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Влашич — главная трансферная цель «Милана» на лето

20 марта 2021, 10:31

По данным источника, хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич является приоритетной целью «Милана» в летнюю трансферную кампанию.

Сообщается, что «Милан» также намерен приобрести сербского нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

Миланский клуб приобретет Влашича в случае, если не продлит контракт турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
20 марта в 18:10
Надо ещё учитывать, как ЦСКА закончит этот чемпионат. Если попадёт в ЛЧ, то Влашич будет нужен самим армейцам, да и Николо не откажется от участия в играх престижного турнира в составе москвичей.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
20 марта в 16:48, ред.
Влашич не отличается стабильностью и как уже здесь говорили - медлителен! Да, выдает иногда хорошие игры но лично я бы не хотел его видеть в Милане да и коням он больше пользы принесёт нежели еврики!
DEIVID_33
DEIVID_33
20 марта в 13:19
На... он нужен. В матче с Зенитом вообще ничего не сделал. Из-за пенальти реализованного его брать?

Не та фамилия немного. Влаховича надо брать, а не Влашича.
Red blu
Red blu
20 марта в 13:10
В летнее трансферное окно кроме Милана Влашичем могут заинтересоваться и другие клубы, вот только вопрос получится ли заполучить Влашича.
lotsman
lotsman
20 марта в 12:38, ред.
Влашич, особенно в последних играх, не впечатляет, очень медлителен, не для Европы.
swed27
swed27
20 марта в 12:25
Можно было бы на Ибру махнуться
berda2003
berda2003
20 марта в 12:16
разве что на лавку...
phantom-k
phantom-k
20 марта в 11:42
Учитывая игру коней и результаты, есть основания полагать что проедут они мимо еврокубков. А значит не будет денег. А значит Влашича придётся продать. Ффп, знаете ли.
cska1948
cska1948
20 марта в 11:21
Влашич — главная трансферная цель «Милана» на лето
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А ниже:
"Миланский клуб приобретет Влашича в случае, если не продлит контракт турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу."
Вот и получается, что Влашич это не главная, а подстраховочная цель.
Ironigor
Ironigor
20 марта в 11:20
Ах лето, шумная пора трансферов и не угосаемых полётов уток разного калибра !!! Так что ещё не лето и Влашич ещё игрок ЦСКА !!! Всем добра !!!
ermak6848
ermak6848
20 марта в 11:20
Во время сменить поляну - то мастерство...
112910415
112910415
20 марта в 11:16
и это уже серьёзный клуб
oFANATo
oFANATo ответ Трезвый повар (раскрыть)
20 марта в 11:08, ред.
Не меньше 30-ки
25 млн евро. Идти с предложением по Влашичу на эту сумму – зря тратить бумагу и время Орешкина.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 11:07
Думаю за Влашичем будет очередь, и Милан явно не фаворит в этой очереди.
oFANATo
oFANATo
20 марта в 11:07
Копите деньги))))
Qatar Airways
Qatar Airways
20 марта в 10:46
Милан постепенно превращается а загребское Динамо. Хорватов уже больше итальянцев скоро будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
20 марта в 10:46
Не факт. Могут быть и посерьёзнее клубы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 марта в 10:40
По пути Кейсуке Хонды.
Вoлхв
Вoлхв
20 марта в 10:33
Ну цель могла бы быть и крупнее...:)))
beefs
beefs
20 марта в 10:33
пора, дружочек, пора...
Трезвый повар
Трезвый повар
20 марта в 10:32
25 евролямов и Влашич ваш
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