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Абидаль рассказал, что «Барса» могла вернуть Неймара, но выбрала Гризманна

22 марта 2021, 17:31

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, что вёл переговоры о возвращении Неймара в каталонский клуб в 2019 году.

За десять дней до окончания трансферного окна я поехал в Париж, чтобы поговорить с Леонардо [спортивным директором ПСЖ]. Со мной был генеральный директор «Барселоны», мы говорили о Неймаре.

Если бы мы не подписали Гризманна раньше, я думаю, что на 100% мы могли бы вернуть Неймара, потому что нам был нужен вингер, а когда Неймар был в «Барселоне», он был великолепен.

Дело не в том, какой игрок лучше, а в том, что я хотел подписать игрока на ту позицию, которая была проблемной в тот момент. Команде нужен был настоящий вингер, но президент «Барселоны» решил подписать Гризманна.

Одним из аргументов против трансфера Неймара было то, что он подал на клуб в суд. Они сказали, что ему придется остановить судебный процесс, если он захочет вернуться. Для меня это не было проблемой, потому что меня не было в клубе, когда произошел этот спор. На мой взгляд, я мог подписать Неймара, но этого не произошло.

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Funny_Smailik
Funny_Smailik
23 марта в 08:07, ред.
"Спасибо" Бартомеу. Сделал всё чтобы развалить клуб. ☺️
Ikarus74
Ikarus74
22 марта в 23:45
Уж больно сомнительно, что Абидаль смог бы разрулить сей Неймаро-Шейхо-Парижский клубок
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 19:19
На Гризманне сэкономили
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 18:43
Как вышло,так вышло!
izrafel
izrafel
22 марта в 17:43
Ну, как говориться, хотели как лучше и дешевле, а получили...
КЭТиК
КЭТиК
22 марта в 17:39
Гризманн был намног дешевле.
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