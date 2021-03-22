Абидаль рассказал, что «Барса» могла вернуть Неймара, но выбрала Гризманна

Бывший спортивный директор «Барселоны» рассказал, что вёл переговоры о возвращении Неймара в каталонский клуб в 2019 году.

За десять дней до окончания трансферного окна я поехал в Париж, чтобы поговорить с Леонардо [спортивным директором ПСЖ ]. Со мной был генеральный директор «Барселоны», мы говорили о Неймаре.

Если бы мы не подписали Гризманна раньше, я думаю, что на 100% мы могли бы вернуть Неймара, потому что нам был нужен вингер, а когда Неймар был в «Барселоне», он был великолепен.

Дело не в том, какой игрок лучше, а в том, что я хотел подписать игрока на ту позицию, которая была проблемной в тот момент. Команде нужен был настоящий вингер, но президент «Барселоны» решил подписать Гризманна.

Одним из аргументов против трансфера Неймара было то, что он подал на клуб в суд. Они сказали, что ему придется остановить судебный процесс, если он захочет вернуться. Для меня это не было проблемой, потому что меня не было в клубе, когда произошел этот спор. На мой взгляд, я мог подписать Неймара, но этого не произошло.