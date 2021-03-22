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Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе» на следующий сезон

22 марта 2021, 09:44

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером команды Андреа Пирло и форвардом Криштиану Роналду.

У нас есть проект, который мы начали в прошлом сезоне, одна игра (поражение от «Беневенто») не изменит ни наших взглядов, ни нашей стратегии. Мы очень довольны тем, что сделали, поэтому продолжим работать.

Криштиану Роналду — лучший игрок в мире, мы не собираемся с ним расставаться.

Это поражение не повлияет и на будущее Пирло. Мы продолжим работу. У него результаты хуже, чем были у Сарри и Аллегри? Мы не были недовольны ими, просто были разные причины, которые повлияли на их уход.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 20:03
Я, как болельщик Интера этому несказанно рад!!!! Надо чтобы Криш тоже ушёл, тогда точно путь Арсенала повторите....
juvenale
juvenale ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 марта в 19:11
это всего лишь передышка на год,она была необходима и необратима
juvenale
juvenale
22 марта в 19:10
утка,уже жесткое условие бороде поставили
Интер чемпион 19
Интер чемпион 19
22 марта в 17:34
    112910415
    112910415
    22 марта в 16:54
    ежели "очень довольны", то и вопросов никаких не возникает !
    Camellot
    Camellot
    22 марта в 16:27
    Красиво тонут
    dimagas2
    dimagas2
    22 марта в 14:16
    Почему бы и нет,но судьба Арсенала и Милана так не за горами.
    Incredulous
    Incredulous
    22 марта в 13:05, ред.
    Руководство Ювентуса разве не видит, что Пирло не тренер. Ювентус под его руководством стал командой без тактики и стратегии, а главное, без характера. Видно, что он не умеет работать с колективом, игроки на поле стали намного чаще ошибаться и не понимать друг друга. Я не смотрел игры Ювентуса в чемпионате, но то что я увидел в ЛЧ, меня мякго сказать удивило. И это не Порту показал супер высокий класс, это Ювентус показал дно. Уверен, что тот же Челси пройдёт этот Порту без особых проблем. А Ювентусу нужен хороший тренер, и со стороны Пирло было бы правильней проявить уважение к бывшему клубу и уйти самому, а не ждать, когда его позорно вышвырнут, как Лемпарда из Челси.
    ОПС
    ОПС
    22 марта в 12:53
    От старого ничего нового ждать нельзя. Нужны перемены.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    22 марта в 12:09
    Роналду оставить , а ,,маэстро ‘’ гнать в три шеи чтобы и духу его не было !! Это не тренер , а без эмоциональный наблюдатель за игрой своей команды! Самый бездарный тренер в истории Юве!!Студент недоучка.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    22 марта в 11:48
    Соперники Юве выдохнули
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    22 марта в 11:02
    Отличная новость
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    22 марта в 10:54
    Кто-то из них лишний...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    22 марта в 10:50
    То есть Реал в пролете ?
    Ozabot
    Ozabot
    22 марта в 10:39
    Думаю, надо еще подождать конца сезона, чтобы о чем-то уверенно утверждать. Тут реальный шанс не выйти в ЛЧ, не говоря уже о трофеях. Захочет ли Рон остаться в команде, чтобы играть в ЛЕ? Вряд ли. А Пирло выпнут из клуба сами уже в начале следующего сезона к туру 7 где-то, когда все посыпится еще глубже.
    И тут также встанет вопрос о новом тренере: если не будет ЛЧ, а ключевые игроки будут распроданы, то вернется ли Аллегри?
    Arman A.
    Arman A.
    22 марта в 10:36
    ну все потонет судно с таким балластом
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    22 марта в 10:28
    пусть остаются,я не против😜
    asraeil
    asraeil
    22 марта в 10:22
    Тяжко конечно с финансами, но думаю, что Рона удержат...
    Djebrael
    Djebrael
    22 марта в 10:17
    За всю карьеру Роналду не помню , что бы у него были большие конфликты с тренерами.... Криш всегда был профессионалом в отношении с тренерами и руководством клуба и видно даже со стороны, что ему нравится играть при Пирло (как и почти всем, кроме Дибалы.... который что то совсем сдал, видать все внимание Рон у него забрал и звезда Дибалы потухла...)....а так, все что нужно от тренера Роналду это правильно организовать его игровое время и отдых... тренировать там по моему уже нечего...
    d_fincher
    d_fincher
    22 марта в 10:16, ред.
    Год назад я писал: Пирло - худший выбор для Юве. Они не выиграют ни одного титула в этом сезоне. Так и вышло.

    Так теперь эти гении решили еще один год остаться без титулов. Я не против. Если ума нет. Но вот Роналду жаль, любой его сезон может оказаться последним на высшем уровне - возраст. А так хотелось, чтоб Легенда блеснул еще раз.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    22 марта в 10:10
    На данный момент "Ювентус" отстает от "Интера" на десять очков и не смотря на все слова о вере и величии клуба из Турина, чемпионская гонка практически окончена. Роналду - великий бомбардир, но в силу возраста не может каждый матч проводить с одинаковой интенсивностью и забивать мячи в каждой игре, хотя еще год пожалуй пользу приносить хоть и не регулярно, но будет. По поводу Пирло - возможно руководство в силу долгосрочности проекта надеется на развитие его тренерского мастерства, возможно подобное и случится, но оставляя его на должности главного тренера, есть риск остаться без скудетто и в следующем сезоне.
    ilyafrom
    ilyafrom
    22 марта в 10:05
    Ладно Сарри, но чем были недовольны Аллегри?
    ошалевший
    ошалевший
    22 марта в 10:04
      ilyafrom
      ilyafrom
      22 марта в 10:03
      1. Ювентус ухудшит свое финансовое положение. Будет платить Роналду большую зарплату, а затем отпустят его бесплатно. Новых трансферов не будет

      2. Результаты ухудшатся. Возможно, команда скатится на уровень ЛЕ.
      Медив
      Медив
      22 марта в 09:59
      Вот это повезло Юве
      holms918
      holms918
      22 марта в 09:55
      Значит всё будет по прежнему, ничего не изменится.
      sv_1969
      sv_1969
      22 марта в 09:53
      Иногда упрямство хуже тупости
      Ironigor
      Ironigor
      22 марта в 09:52
      Да и без вариантов!!!
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