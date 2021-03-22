Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе» на следующий сезон

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером команды и форвардом .

У нас есть проект, который мы начали в прошлом сезоне, одна игра (поражение от «Беневенто») не изменит ни наших взглядов, ни нашей стратегии. Мы очень довольны тем, что сделали, поэтому продолжим работать.

Криштиану Роналду — лучший игрок в мире, мы не собираемся с ним расставаться.

Это поражение не повлияет и на будущее Пирло. Мы продолжим работу. У него результаты хуже, чем были у Сарри и Аллегри? Мы не были недовольны ими, просто были разные причины, которые повлияли на их уход.