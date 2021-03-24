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Кавазашвили: «Если наша сборная не обыграет Мальту, буду рыдать со смехом»

24 марта 2021, 20:30
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о предстоящем матче сборной России со сборной Мальты.

По сегодняшнему матчу сборной России даже думать нечего — наши уверенно выиграют, соперник уж очень-очень экзотический. Игра, конечно, ответственная, потому что очки пойдут в зачёт. Встречу с Мальтой надо рассматривать как проверку перед Словакией и Словенией.

Сегодня нужно забить больше мячей — это понадобится команде для уверенности в собственных силах, так как в последних матчах мы слишком много пропускали. Конечно, будет смешно, если мы не победим. Если это случится, буду рыдать со смехом, а не с горькими слезами. Это будет фантастика.

Черчесов даст команду ребятам, чтобы они с первой минуты и со всей ответственностью врубились в «темповой» атакующий футбол. Это нужно для того, чтобы быстрее сделать комфортный результат, а затем, если получится, разнообразить игру, попробовать сыграть в контроль мяча.

Стоит ли дать время молодым игрокам? Всё зависит от того, насколько быстро сборная добьётся комфортного счёта. Возможно, при этом раскладе, минуте на 60-й, Черчесов даст выйти молодым игрокам — но к этому времени нужно создать задел в 2-3 мяча. При всей моей огромной любви к нашей сборной, даже при преимуществе в счёте есть опасения за итоговый результат. Сейчас в сборной нет лидера, который мог бы повести команду за собой. Все какие-то одинаковые — в этом наша беда.

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Все комментарии
доктоР7
доктоР7 ответ Caniggia (раскрыть)
24 марта в 22:08
Согласен полностью!!! И подбор состава сборной - идиотизм полный! Семёнов, Ахметов и Ионов в матче с Мальтой - отстой!
Шуnя771
Шуnя771
24 марта в 22:02
Не удивлюсь если мальтийцы отдерут наших.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 марта в 21:34
При таком исходе он не один такой будет, от наших можно ожидать любой исход, сами нас приучили
Caniggia
Caniggia
24 марта в 21:30
Исключительный приоритет этого тренерского штаба за футболистами, возраст которых 30+. А главными задачами в тактике наших тренеров с сильными и средними командами являются слова отбиться и дотерпеть. Хотя, что взять с бывшего вратаря, ведь он, будучи действующим игроком, ничего другого и не делал. Вот нам и остаётся отрываться на командах ниже среднего уровня, таких как Мальта, где привычная трусливая тактика, внезапно перерастает в атакующую со слабым соперником. А применять её на более сильных командах мы просто не умеем (потому что, в принципе, не учат) и боимся. Атакующий Черчесов в домашнем матче с бельгийцами, выглядел просто жалко и смешно.
izrafel
izrafel
24 марта в 21:19
Будем внимательно посмотреть на стратегию Черчеса....
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 21:00
Коль сможет наш Усач тут обмараться,
не буду ни рыдать ,и не смеяться;
а коли интересно-"почему",
отвечу :"Приучил нас ко всему!".
STVA 1
STVA 1 ответ доктоР7 (раскрыть)
24 марта в 20:48
Я про это давно твержу
Baggio R.
Baggio R.
24 марта в 20:46
Так вроде с Мальтой не Грузия играет)
доктоР7
доктоР7 ответ STVA 1 (раскрыть)
24 марта в 20:40
Возможно, если вопрос укомплектовывания будет решаться так, как сейчас; но есть шанс омолодиться за счёт кадров молодёжной сборной (после молодёжного чемпа), она четыре из пяти матчей у взрослой выиграет, если друг против друга сыграют.
STVA 1
STVA 1 ответ доктоР7 (раскрыть)
24 марта в 20:36
Нам и так там делать нечего!Это не домашний ЧМ(
доктоР7
доктоР7
24 марта в 20:34
Я про то же говорю, победа будет, скорее всего с напряжением, но в три мяча. В противном случае на ЧМ нам делать нечего, если Мальту обыграть не сможем.
beefs
beefs
24 марта в 20:34
страна советов исчезла, а советчики еще остались...
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