Кавазашвили: «Если наша сборная не обыграет Мальту, буду рыдать со смехом»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о предстоящем матче сборной России со сборной Мальты.

По сегодняшнему матчу сборной России даже думать нечего — наши уверенно выиграют, соперник уж очень-очень экзотический. Игра, конечно, ответственная, потому что очки пойдут в зачёт. Встречу с Мальтой надо рассматривать как проверку перед Словакией и Словенией.

Сегодня нужно забить больше мячей — это понадобится команде для уверенности в собственных силах, так как в последних матчах мы слишком много пропускали. Конечно, будет смешно, если мы не победим. Если это случится, буду рыдать со смехом, а не с горькими слезами. Это будет фантастика.

Черчесов даст команду ребятам, чтобы они с первой минуты и со всей ответственностью врубились в «темповой» атакующий футбол. Это нужно для того, чтобы быстрее сделать комфортный результат, а затем, если получится, разнообразить игру, попробовать сыграть в контроль мяча.

Стоит ли дать время молодым игрокам? Всё зависит от того, насколько быстро сборная добьётся комфортного счёта. Возможно, при этом раскладе, минуте на 60-й, Черчесов даст выйти молодым игрокам — но к этому времени нужно создать задел в 2-3 мяча. При всей моей огромной любви к нашей сборной, даже при преимуществе в счёте есть опасения за итоговый результат. Сейчас в сборной нет лидера, который мог бы повести команду за собой. Все какие-то одинаковые — в этом наша беда.