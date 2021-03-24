Семшов: «Головину не будет сложно включиться в работу со сборной»

Российский тренер порассуждал о предстоящих матчах сборной России в отборочном этапе к ЧМ -2022.

Мы все время чего-то ждем. Но мы не должны ждать, а должны выходить и добиваться результата, который поможет нам поехать на чемпионат мира. Все игроки сборной России понимают, что означает надевать футболку национальной команды. Нет другого выбора, как играть на победу.

Возвращение в сборную Александра Головина? Он же был у этого тренера, работал в этом коллективе и знает, какой футбол хочет видеть Черчесов. Он сильный футболист и знает свои лучшие стороны, на которых нужно играть. Ему не будет сложно включиться в работу со сборной.

Алексей Миранчук? Я считаю, что сейчас для него прекрасное время в «Аталанте». Он попал в клуб, где есть конкуренция. В «Локомотиве» он был лучшим и играл в любом состоянии, а там ему приходится держать планку, ниже которой он не может упасть. Он и сам говорил, что в Италии другой тренировочный процесс и другой уровень футбола.