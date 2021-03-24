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Семшов: «Головину не будет сложно включиться в работу со сборной»

24 марта 2021, 21:40

Российский тренер Игорь Семшов порассуждал о предстоящих матчах сборной России в отборочном этапе к ЧМ-2022.

Мы все время чего-то ждем. Но мы не должны ждать, а должны выходить и добиваться результата, который поможет нам поехать на чемпионат мира. Все игроки сборной России понимают, что означает надевать футболку национальной команды. Нет другого выбора, как играть на победу.

Возвращение в сборную Александра Головина? Он же был у этого тренера, работал в этом коллективе и знает, какой футбол хочет видеть Черчесов. Он сильный футболист и знает свои лучшие стороны, на которых нужно играть. Ему не будет сложно включиться в работу со сборной.

Алексей Миранчук? Я считаю, что сейчас для него прекрасное время в «Аталанте». Он попал в клуб, где есть конкуренция. В «Локомотиве» он был лучшим и играл в любом состоянии, а там ему приходится держать планку, ниже которой он не может упасть. Он и сам говорил, что в Италии другой тренировочный процесс и другой уровень футбола.

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izrafel
izrafel
24 марта в 22:19
Все будем посмотреть......
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 марта в 22:13
Это покажут игры.
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 21:51
Главное в этом матче,чтобы никого не поломали.
shlomo
shlomo
24 марта в 21:48
Ну каждый имеет свое мнение....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 21:45
Сегодня Санёк покажет свой класс!
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