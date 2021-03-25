Кирьяков: «Я не ожидал, что мальтийцы будут так играть»

Бывший российский футболист прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в 1-м туре квалификации ЧМ -2022.

Я не ожидал, что мальтийцы будут так играть. Во втором тайме счет их заставлял более агрессивно играть, а мы немного просели. Соперник стал больше угрожать нашим воротам и играть более активно — это немного напрягло. То, что мы просели во втором тайме, это, наверное, больше заслуга соперника.

Третий гол нашей сборной очень символичный. Вместо Дзюбы вышел Соболев и сразу забил. У нас есть потенциальная замена Дзюбе — Соболев, который будет ждать своего шанса. У него горят глаза и видно, что есть огромное желание закрепиться в составе.

Было архиважно начать этот отбор с победы, тем более что соперник такой. Представьте, если бы мы сейчас сыграли вничью. У всех было бы уныние, да и у самих ребят тоже. Главное, с аутсайдерами группы не терять очки, а если конкуренты будут друг у друга забирать очки, как вчера, это будет нам только на руку.