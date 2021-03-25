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Кирьяков: «Я не ожидал, что мальтийцы будут так играть»

25 марта 2021, 11:52
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.

Я не ожидал, что мальтийцы будут так играть. Во втором тайме счет их заставлял более агрессивно играть, а мы немного просели. Соперник стал больше угрожать нашим воротам и играть более активно — это немного напрягло. То, что мы просели во втором тайме, это, наверное, больше заслуга соперника.

Третий гол нашей сборной очень символичный. Вместо Дзюбы вышел Соболев и сразу забил. У нас есть потенциальная замена Дзюбе — Соболев, который будет ждать своего шанса. У него горят глаза и видно, что есть огромное желание закрепиться в составе.

Было архиважно начать этот отбор с победы, тем более что соперник такой. Представьте, если бы мы сейчас сыграли вничью. У всех было бы уныние, да и у самих ребят тоже. Главное, с аутсайдерами группы не терять очки, а если конкуренты будут друг у друга забирать очки, как вчера, это будет нам только на руку.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 марта в 20:52
Как это замены игру не усилили если вышедший на замену Миранчук отдал голевую передачу а Соболев забил гол?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
25 марта в 16:14
Мальта играла в футбол, а Россия в "попади в дерево" аххах
Caniggia
Caniggia
25 марта в 12:31
Действительно, вот 16и, мальтийцы! Бегали так быстро и по воротам нашим били! Это не честно!
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 12:30
Прошли те времена , когда "карликам" под десяток голов отгружали. Все , абсолютно все прогрессируют и только мы топчемся на месте. Нас уже изучили даже "карлики" , ведь надо искать голову Дзюбы и попасть в нее. Много вопросов по составу , замены явно игру не усилили. Так что опасения перед следующими матчами есть и эти опасения очень серьезные. Ждем две следующие игры , там можно будет сделать предварительные выводы.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 марта в 12:00
Уже ничего удивительного, что футбольный карлик прижимает нашу сборную к своим воротам. Если бы у Мальты вратарь был повыше уровнем - еще бы неизвестно , что чем бы все закончилось. Уровень футбола растет - и чтобы обыграть Мальту или Андорру требуется приложить усилия. В принципе отбор для сборной России еще не начался. Реальное впечатление о возможностях нашей команды можно будет получить только после следующих двух матчей. А пока получены трудные, но все-таки три очка, которые мы были просто обязаны были получить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 марта в 11:57
Доставили они нашим хлопот...
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