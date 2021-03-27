Моуриньо — своим критикам: «Я один из самых значимых тренеров в футболе»

Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на вопрос о том, как он справляется с критикой в свой адрес.

Я не думаю, что кто-то будет обсуждать ракетостроение с ребятами из NASA. Они [критики] думают, что могут подискутировать о футболе с одним из самых значимых тренеров в этом виде спорта.

В этом прелесть футбола. Я привык к таким вещам, и я это понимаю. Так что всё нормально.