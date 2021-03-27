Моуриньо — своим критикам: «Я один из самых значимых тренеров в футболе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о том, как он справляется с критикой в свой адрес.
Я не думаю, что кто-то будет обсуждать ракетостроение с ребятами из NASA. Они [критики] думают, что могут подискутировать о футболе с одним из самых значимых тренеров в этом виде спорта.
В этом прелесть футбола. Я привык к таким вещам, и я это понимаю. Так что всё нормально.
Экс-нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент недавно выразил мнение, что тактика Моуриньо «немного устарела».
Моуриньо самый еврокубковы тренер на данный момент - 2 ЛЧ + 2 ЛЕ - 4 трофея и все свои еврокубки Жозе взял честно, в отличии от других тренеров....таких как Зидан - 3 подряд трофея ЛЧ, Клопп - 1 трофей ЛЧ, Гвардиола - 2 трофея ЛЧ, Анчелотти - 3 трофея ЛЧ особенно спорный с халвой.... у Эмери - 3 ЛЕ, у Симеоне - 2 ЛЕ................ а другие тренеры Почеттино, Тухель, Аллегри чьими идеями восхищаются, так до сих пор ни одного еврокубка, так что......... передавайте привет экспертам и прочим балаболам.
Моуриньо самый еврокубковы тренер на данный момент - 2 ЛЧ + 2 ЛЕ - 4 трофея и все свои еврокубки Жозе взял честно, в отличии от других тренеров....таких как Зидан - 3 подряд трофея ЛЧ, Клопп - 1 трофей ЛЧ, Гвардиола - 2 трофея ЛЧ, Анчелотти - 3 трофея ЛЧ особенно спорный с халвой.... у Эмери - 3 ЛЕ, у Симеоне - 2 ЛЕ................ а другие тренеры Почеттино, Тухель, Аллегри чьими идеями восхищаются, так до сих пор ни одного еврокубка, так что......... передавайте привет экспертам и прочим балаболам.
ну а в футболе он теряет время
ну а в футболе он теряет время
Когда Ибрагимович нарекает себя Королем футбола, новым королем Швеции, Богом ( прости Господи) то всё для всех нормально, но стоило Моуриньо назвать себя одним (!) из значимых в футболе тренеров, сразу же пошли плевки...
Когда Ибрагимович нарекает себя Королем футбола, новым королем Швеции, Богом ( прости Господи) то всё для всех нормально, но стоило Моуриньо назвать себя одним (!) из значимых в футболе тренеров, сразу же пошли плевки...
Последнее время это показывает !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Последнее время это показывает !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!