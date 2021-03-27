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Моуриньо — своим критикам: «Я один из самых значимых тренеров в футболе»

27 марта 2021, 02:05

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о том, как он справляется с критикой в свой адрес.

Я не думаю, что кто-то будет обсуждать ракетостроение с ребятами из NASA. Они [критики] думают, что могут подискутировать о футболе с одним из самых значимых тренеров в этом виде спорта.

В этом прелесть футбола. Я привык к таким вещам, и я это понимаю. Так что всё нормально.

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент недавно выразил мнение, что тактика Моуриньо «немного устарела».

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Comentarios
Comentarios ответ Pervomaez (раскрыть)
27 марта в 18:39
Прежде его не выгоняли .. или он сам ушел ?
Верг
Верг
27 марта в 13:27
Если выбирать все клубы, с которыми он пришел к успеху, я бы выбрал порту. Порту Монако, кто бы поверил в такой финал лиги чемпионов,а он произошел
DXTK
DXTK
27 марта в 11:52, ред.
    galem72
    galem72
    27 марта в 10:45
    Мерзкий самовлюблённый нарцисс и пережиток прошлого.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    27 марта в 10:12
    По стопам Газзаева идёт. Тот когда стал никакущим тренером и президентом, тоже научился зато красиво говорить.
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    27 марта в 08:34
    этот джентльмен стал бы хорошим политиком - балаболит на хорошем уровне !
    ну а в футболе он теряет время
    112910415
    112910415
    27 марта в 08:19
    истину глаголет ... жаль, время не стоит на месте
    Hamman
    Hamman
    27 марта в 08:02
    Говорит по факту. Это не отсутствие скромности, а констатация фактов. Достаточно посмотреть титулы выигранные им как тренером.
    Когда Ибрагимович нарекает себя Королем футбола, новым королем Швеции, Богом ( прости Господи) то всё для всех нормально, но стоило Моуриньо назвать себя одним (!) из значимых в футболе тренеров, сразу же пошли плевки...
    Pervomaez
    Pervomaez ответ Comentarios (раскрыть)
    27 марта в 07:16, ред.
    А в чём он с мю пролетел? А сульшер получается тоже в пролете, осталось только ле иначе всё кирдык, а по поводу тоттенхема так это средний клуб он в принципе не конкурент грандам
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    27 марта в 06:28
    Забыл упомянуть, что был когда то таким, а сейчас, как выразился бы Дзюба "тренеришка".
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    27 марта в 06:09
    Он мне чем-то Ибру напоминает
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    27 марта в 06:00
    Да никто и не спорит что он плохой тренер. Просто постарел и со своим старым багажом он уже стал посредственный, а не "особенный".
    Comentarios
    Comentarios
    27 марта в 04:40
    Или другие тренеры стали посильней или Маур послабей. С МЮ пролет, с ТТХ тоже раз на раз не приходится.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    27 марта в 03:45
    Он любит себя
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    27 марта в 03:38
    Сам себя назначил
    dzvinka
    dzvinka
    27 марта в 02:53
    сравнил х** с пальцем, ракетостроение и тупой автобус в 3 опорника и 5 защитников... одна тактика на 15 лет... 9 защей, 1 вингер и 1 полено замыкать кросы. Ракетостроитель х**ев
    Ironigor
    Ironigor
    27 марта в 02:44
    Когда это переходит в Нарциссизм , футбол автоматически переходит на второй план !!!
    Последнее время это показывает !!!
    ВСЕМ ДОБРА !!!!!
    sv_1969
    sv_1969
    27 марта в 02:42
    Моуриньо живёт прошлым
    Maxim Khaletskiy
    Maxim Khaletskiy
    27 марта в 02:33, ред.
    Жозе - уважуха. Какие-то умники делают серьезный вид и рассуждают о вещах которые видели только издалека. Сделайте то что сделал он и тогда поймете что лучше помолчать когда не все гладко
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    27 марта в 02:29
    Словесного запаса у Жозика хватит на сотни журналюг.
    allemz
    allemz
    27 марта в 02:20
    «Когда я хочу услышать умного человека, начинаю говорить» (С) Жозе
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