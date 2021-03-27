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Кабальеро рассказал о различиях в философии Тухеля и Лэмпарда

27 марта 2021, 07:04

Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро рассказал о том, чем отличаются тренерские идеи бывшего наставника лондонской команды Фрэнка Лэмпарда и действующего тренера «синих» Томаса Тухеля.

Конечно, неудобно говорить о том, что получается лучше у каждого из тренеров, потому что они не просто так получили здесь работу. Они убеждают нас играть в футбол, который они хотят видеть на поле, а мы те, кто должны реализовывать их план.

Несомненно, при Фрэнке у нас было более прямое представление об игре, по сути, типичный английский футбол. Быстро атаковать, атаковать флангами, атаковать одним флангом и завершать атаку другим с некоторой вертикальностью. Ему нравился головокружительный футбол с быстрым перемещением мяча. Он любил атаковать и контратаковать.

С Тухелем всё больше завязано на комбинировании и работе с мячом. Мы больше создаём. Он практически рассказывает нам ход событий предстоящего матча, ключевые аспекты игры соперника, их силы и слабости.

Напомним, при Тухеле «Челси» близок к повторению клубного рекорда столетней давности.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 марта в 09:58
Лучше бы рассказал о своём отличии от лысого из браззерс.
shlomo
shlomo
27 марта в 07:59
Каждый видит футбол по своему....
ДСА
ДСА
27 марта в 07:51
Тухель определенно лучше тренер.
VAN ARM
VAN ARM
27 марта в 07:46
это просто фантазии а не анализ)))
нечитайло
нечитайло
27 марта в 07:28
У каждого своя дудка
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 07:14
Просто у Тухеля опыта больше.
Байкал-38
Байкал-38
27 марта в 07:09
10 очков ннннадо?
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