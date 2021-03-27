Кабальеро рассказал о различиях в философии Тухеля и Лэмпарда

Вратарь «Челси» рассказал о том, чем отличаются тренерские идеи бывшего наставника лондонской команды и действующего тренера «синих» .

Конечно, неудобно говорить о том, что получается лучше у каждого из тренеров, потому что они не просто так получили здесь работу. Они убеждают нас играть в футбол, который они хотят видеть на поле, а мы те, кто должны реализовывать их план.

Несомненно, при Фрэнке у нас было более прямое представление об игре, по сути, типичный английский футбол. Быстро атаковать, атаковать флангами, атаковать одним флангом и завершать атаку другим с некоторой вертикальностью. Ему нравился головокружительный футбол с быстрым перемещением мяча. Он любил атаковать и контратаковать.

С Тухелем всё больше завязано на комбинировании и работе с мячом. Мы больше создаём. Он практически рассказывает нам ход событий предстоящего матча, ключевые аспекты игры соперника, их силы и слабости.