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Агент Бакайоко: «Тьему счастлив в „Наполи“, это большой клуб»

27 марта 2021, 23:11

Абдулай Бакайоко, брат и агент полузащитника «Наполи» Тьему Бакайоко, заявил, что футболист хочет остаться в неаполитанском клубе. Права на игрока принадлежат «Челси».

Его будущее не связано с будущим Гаттузо. У него есть сильная связь с тренером [Бакайоко играл под руководством Гаттузо ещё в «Милане»], но когда начнутся переговоры с клубом о том, чтобы остаться в «Наполи», мы примем решение.

Сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы провести сезон наилучшим образом. Никаких переговоров с клубом пока не планируется. Останется он в «Наполи» или нет, не будет зависеть от Гаттузо. Он счастлив здесь, это большой клуб с огромной историей.

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Василий Корнечук
Василий Корнечук
27 марта в 23:53
Климат в Неаполе мягкий. Море, субтропики.
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