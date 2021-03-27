Агент Бакайоко: «Тьему счастлив в „Наполи“, это большой клуб»

Абдулай Бакайоко, брат и агент полузащитника «Наполи» , заявил, что футболист хочет остаться в неаполитанском клубе. Права на игрока принадлежат «Челси».

Его будущее не связано с будущим Гаттузо. У него есть сильная связь с тренером [Бакайоко играл под руководством Гаттузо ещё в «Милане»], но когда начнутся переговоры с клубом о том, чтобы остаться в «Наполи», мы примем решение.

Сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы провести сезон наилучшим образом. Никаких переговоров с клубом пока не планируется. Останется он в «Наполи» или нет, не будет зависеть от Гаттузо. Он счастлив здесь, это большой клуб с огромной историей.