Агент Головина: «Были предложения от „Ювентуса“ и „Челси“»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» , рассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста.

Саше было тяжело, когда в «Монако» была чехарда с тренерами. Только привыкнет к одному, раз, и уже поменяли. Но Саша очень повзрослел и сейчас он по менталитету уже другой человек. Саша до сих пор скромный, просто эти все сложности закалили его в «Монако». Слава богу, что в этом сезоне они выступают хорошо, и Сашка очень приличный футбол показывает. Да, была травма, но сейчас всё позади. Плюс влияние на него оказывает Сеск Фабрегас, с которым он в дружеских отношениях, еще Стеван Йоветич. То есть люди, которые поиграли большие матчи, и сейчас они ему советуют. Как в ЦСКА ему в свое время советовали братья Березуцкие, Рома Широков, Игнашевич, Игорь Акинфеев.

Развитие карьеры Головина? Для нас самое главное — это играть, потому что Саша без футбола — это атомная бомба, которая взорвется. Поэтому мы садимся вместе и обсуждаем все варианты, также прислушиваемся к мнению Леонида Викторовича Слуцкого, это для него как второй папа. Его мнение важно. И вот из этого мы делаем дальше какой-то ход. Как будет дальше — посмотрим летом. Тогда мы переходили после чемпионата мира, а сейчас будет чемпионат Европы. Сейчас есть определенный интерес клубов — к примеру, «Севилья» пробивала ситуацию.

Были предложения от «Ювентуса» и «Челси», встречались с Мариной Грановской, но выбрали «Монако», потому что мы все знаем, как Саша адаптируется. Даже когда он в ЦСКА первый раз приехал с мамой, то говорил ей, что хочет обратно домой. Ребята в ЦСКА ему посоветовали перейти в «Монако» из-за адаптации. Потому что там в какой-то степени русские владельцы, и они практиковали продажи хороших игроков.

Следующий шаг Головина — «Севилья» или «Реал» с «Ювентусом»? Самое главное — Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. Это максимально там быть и играть. Говорить о «Севилье» и «Реале» или «Манчестере» — так нельзя. Опять же, сейчас нас все устраивает в «Монако» — он играет, там хороший тренер, команда идет хорошо, к нему хорошо относится руководство. Нет такого, что мы летом собрали вещи и все, ждем предложения.