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Тренер сборной Словении: «Поздравляю Россию с заслуженной победой»

27 марта 2021, 19:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек оценил выступление своей команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной России (1:2).

Поздравляю Россию с заслуженной победой. Мы сыграли две сложные игры, теперь думаем об игре с Кипром. Плохо реагировали на длинные передачи, Дзюба такое не прощает. Пытались сравнять счёт в конце, не получилось. Закончилась наша серия без поражений, нужно начинать новую.

В самой игре у нас было много хорошего, но опять же плохо реагировали на длинные передачи. После Хорватии у нас не было эйфории. Надо смотреть вперед, готовиться к следующим матчам. Постараемся исправить ошибки.

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izrafel
izrafel
27 марта в 19:41
Спасибо за поздравление и мы поздравляем нашу сборную!
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