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Хомуха: «Ничья на выезде — вполне приемлемый результат матча со Словакией»

30 марта 2021, 02:45
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 Словакия — Россия.

Конечно, нам важно удачно завершить этот цикл и остаться во главе таблицы. Если одержим победу, будет прекрасно, но ничья на выезде — вполне приемлемый результат. Очень важно понимать, будет ли играть Александр Головин. Если да, то у нас гораздо больше шансов на успех.

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров ранее сообщил, что в национальной команде рассчитывают на участие хавбека «Монако» Александра Головина в матче со Словакией.

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Все комментарии
Asper
Asper
30 марта в 08:32
Нет, там только что Мальта вничью сгоняла, так что не приемлемый.
Надо отрываться, пока с игры с Хорватией и выезд в Словению не наступили
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 05:28
Надо побеждать и максимально набирать очки а то хорваты могут сесть на хвост.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
30 марта в 04:49
Все будет зависеть от того, какое яйко почешет новоявленный "Пеле" утром. "Жемчужина" государства российского.
ДАША Д
ДАША Д
30 марта в 04:32
А хочется все же победы.
1bear
1bear
30 марта в 02:50
...нужна только победа,разговоры о ничьей могут принести поражение
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