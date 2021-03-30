Хомуха: «Ничья на выезде — вполне приемлемый результат матча со Словакией»

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 Словакия — Россия.
Конечно, нам важно удачно завершить этот цикл и остаться во главе таблицы. Если одержим победу, будет прекрасно, но ничья на выезде — вполне приемлемый результат. Очень важно понимать, будет ли играть Александр Головин. Если да, то у нас гораздо больше шансов на успех.
Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров ранее сообщил, что в национальной команде рассчитывают на участие хавбека «Монако» Александра Головина в матче со Словакией.
Надо отрываться, пока с игры с Хорватией и выезд в Словению не наступили
Надо отрываться, пока с игры с Хорватией и выезд в Словению не наступили