Хомуха: «Ничья на выезде — вполне приемлемый результат матча со Словакией»

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ -2022 Словакия — Россия.

Конечно, нам важно удачно завершить этот цикл и остаться во главе таблицы. Если одержим победу, будет прекрасно, но ничья на выезде — вполне приемлемый результат. Очень важно понимать, будет ли играть Александр Головин. Если да, то у нас гораздо больше шансов на успех.