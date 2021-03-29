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Галактионов: «Мы разобрали Данию ещё в Москве, знаем каждого игрока»

29 марта 2021, 23:45
Дания (до 21)Логотип футбольный клуб Дания (до 21)3 : 0Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о национальной команде Дании U21 накануне очного матча 3-го тура группового этапа Евро-2021.

Понятно, что поражение от Франции не очень приятное, мы нацеливали ребят на положительный результат. Качество игры, которую мы показали, в целом удобоваримое. Вопрос деталей и нюансов. Понятно, что для нас это неудовлетворительный результат, но сейчас самое главное — отбросить негативные эмоции. Мы готовимся с полной концентрацией. Необходимо было эмоционально футболистов разгрузить, поэтому одна группа восстанавливалась, другая — работала. Во вторник непосредственно будем готовиться к игре.

Тренерский штаб ещё в Москве разобрал соперников — знал каждого игрока по линиям и звеньям. Во вторник проведем теоретическое занятие, донесём до них информацию. Дания — организованная, атлетичная команда, старается действовать во владение, хорошо использует взаимодействия, проникающие передачи. Те матчи, которые они здесь провели, показывают, что Дания — команда очень высокого уровня.

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Аксинья
Аксинья
30 марта в 09:11
Вы разобрали Данию в Москве, но если будет такая же трусливая игра как с Францией то Дания разберет вас в Венгрии...
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 06:14
Про Францию говорили тоже самое
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 05:30
В любом случае будем болеть за наших парней, удачи им!
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 00:31
Думаю , что и датчане изучили нашу сборную, разобрали по косточкам каждого игрока, так что удивить мы их вряд ли сможем. А если тренерский штаб ничего не изменит , то вообще тяжко будет. С Францией сыграли очень слабо. Кроме суеты возле штрафной ничего и не было страшного для соперников. Мысль в атаке отсутствовала напрочь, центр поля проиграли, креатива не было в атаке совсем. Выигрывать надо с разницей в два мяча, что может оказаться непосильной задачей.
Ждем матча с нетерпением и опаской.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 00:07
Хочется надеяться и верить, что так и есть...
Но так ли это на самом деле, узнаем только по окончанию матча...
Хочется верить в то, что результат матча не огорчит, как со сборной Франции, а порадует, как со сборной Исландии!

Победы и только победы молодёжной сборной России в матче со сборной Дании!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 00:04
Лишь бы помогло...
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