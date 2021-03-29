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Сборная России рассчитывает на Головина в матче со Словакией

29 марта 2021, 23:22
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Словакии тренерский штаб россиян рассчитывает на всех игроков, никто не пропустит матч по причине повреждения.

Вчера после восстановительной тренировки мы отправились из Сочи в Братиславу. Затем приехали в Трнаву, которая находится в 50 километрах от столицы. В Словакии довольно тихо, по вечерам на улицах никого нет. Понятно, что из-за коронавируса много ограничений. Погода очень хорошая, тренировались в комфортных условиях. Поле тоже хорошего качества, ничто не отвлекает команду. Сосредоточенная атмосфера. Готовимся к завтрашней игре.

Все футболисты отмечают хорошее качество поля. Видимо, нет большой нагрузки. Плюс в Словакии стоит хорошая погода. Например, в Сочи почти каждый день шли дожди. Здесь тепло и солнечно, агрономы хорошо ухаживают за газоном. Тут проблем нет. Единственная проблема — это отсутствие зрителей, как и на Мальте. Совершенно иная обстановка, чем была в Сочи. Будем играть в вакуумной атмосфере.

Состояние здоровья Головина? У нас 26 игроков. Все футболисты, прилетевшие в Словакию, занимались в общей группе. Нельзя сказать, что кто-то по состоянию здоровья не примет участие в игре. Это касается и Головина, и Ионова, и остальных ребят, у которых были микротравмы. Рассчитываем абсолютно на всех игроков. А какой состав выберет тренерский штаб, узнаем завтра.

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Все комментарии
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
30 марта в 19:58
А на онаниста больше не рассчитывают?
Garrincha58
Garrincha58 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 марта в 10:55
что то у этой головы постоянно ноги больные
Gahi
Gahi
29 марта в 23:43
Головин это ключевой игрок команды который может правильно оценить ситуации после чего сделать передачу, которая обострит атаку. А также его филигранные подачи со стандартов которые всегда находят своего партнёра по команде, будем надеяться что Александр выйдет на эту игру и поможет сборной. Удачи 
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 23:43
Ну конечно.....только на Головина вся надежда....
Как же без него обыграть сборную....которая ни Кипр ни Мальту обыграть не может ???
sv_1969
sv_1969
29 марта в 23:28
Без Сани тяжело будет)
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 23:26
Головин - это голова сборной!!!
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