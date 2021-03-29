Спортдиректор «Ахмата»: «Мбенг извинился перед нами»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил переход нападающего в минское «Динамо».

Нетипичная, конечно, вышла ситуация с Мбенгом. Имея контрактные обязательства, спортсмен не имеет права вовремя не приезжать в расположение клуба. Позже Аблайе связался с нами, извинился. За годы работы в нашем клубе он оставил о себе доброе мнение, и, конечно, мы не стали чинить для игрока какие-либо препятствия. Мы приняли извинения Мбенга и помогли ему продолжить карьеру. Сейчас он уходит в аренду, а в конце года возвращается в клуб.