Спортдиректор «Ахмата»: «Мбенг извинился перед нами»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил переход нападающего Аблайе Мбенга в минское «Динамо».
Нетипичная, конечно, вышла ситуация с Мбенгом. Имея контрактные обязательства, спортсмен не имеет права вовремя не приезжать в расположение клуба. Позже Аблайе связался с нами, извинился. За годы работы в нашем клубе он оставил о себе доброе мнение, и, конечно, мы не стали чинить для игрока какие-либо препятствия. Мы приняли извинения Мбенга и помогли ему продолжить карьеру. Сейчас он уходит в аренду, а в конце года возвращается в клуб.
В последний раз Аблайе выходил на поле в составе грозненского клуба в июле прошлого года. В августе он самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба. Впоследствии грозненцы подали претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к игроку финансовых и спортивных санкций.