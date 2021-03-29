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Спортдиректор «Ахмата»: «Мбенг извинился перед нами»

29 марта 2021, 20:15

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил переход нападающего Аблайе Мбенга в минское «Динамо».

Нетипичная, конечно, вышла ситуация с Мбенгом. Имея контрактные обязательства, спортсмен не имеет права вовремя не приезжать в расположение клуба. Позже Аблайе связался с нами, извинился. За годы работы в нашем клубе он оставил о себе доброе мнение, и, конечно, мы не стали чинить для игрока какие-либо препятствия. Мы приняли извинения Мбенга и помогли ему продолжить карьеру. Сейчас он уходит в аренду, а в конце года возвращается в клуб.

В последний раз Аблайе выходил на поле в составе грозненского клуба в июле прошлого года. В августе он самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба. Впоследствии грозненцы подали претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к игроку финансовых и спортивных санкций.

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alexgurzan
alexgurzan ответ За адекватность (раскрыть)
29 марта в 21:14
.
За адекватность
За адекватность
29 марта в 21:10
Ну хоть нашлась пропажа.
izrafel
izrafel
29 марта в 20:44
Ну что не делается, все должно быть к лучшему...
Night Spirit
Night Spirit
29 марта в 20:26
Сбежал с гор, молодец
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 20:22
Простили парня, может и заиграет еще.
Gahi
Gahi
29 марта в 20:21
Это благородно со стороны Ахмата, а могли бы и наказать за это. Удачи
sv_1969
sv_1969
29 марта в 20:18
Это хорошо если извинился
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