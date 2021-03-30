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Гришин: «Лучше бы ЦСКА назначил Газзаева до лета»

30 марта 2021, 00:28

Бывший наставник молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин, ныне возглавляющий «Казанку», прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера «армейцев».

Одно время ЦСКА шёл на первом месте, показывал лучший атакующий футбол в России. Где-то потерялась «химия», что-то случилось в коллективе, мне кажется. Повторюсь, не зря убрали Онопко и Овчинникова. Все мы взрослые люди и понимаем, что назревал какой-то конфликт. Руководство смотрит: другие прибавляют, а ЦСКА топчется на месте и падает всё ниже. То, что убрали Ганчаренко, — логичный ход. Но назначение Олича… Я бы назначил Валерия Газзаева до лета. Тренер с опытом, знает, как строить команду. Он наладил бы дисциплину. А потом можно было спокойно искать европейского тренера с опытом.

Но, думаю, руководство все риски взвесило. Может быть, будут приглашать балканских футболистов, которые к Оличу поедут. С другой стороны, это топ-клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. Здесь должен работать опытный тренер, который знает, как строить команду, что делать в коллективе. Олич — темная лошадка. Моё мнение заключается в том, что ему рановато еще. Надо начинать с низов.

Ранее о назначении Олича высказался и сам Валерий Газзаев.

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Союзник противников
Союзник противников ответ armeec_ (раскрыть)
30 марта в 12:15
Болтать и бегать туда-сюда не надо было.
Союзник противников
Союзник противников
30 марта в 12:14
Угомонись,сколько бы ты ни советовал,скрытую обиду(в которой сам виноват) большинство сведущих усматривают.Путь в ЦСКА тебе закрыт.
armeec_
armeec_
30 марта в 12:01
А по мне так при нынешних непонятках в клубе, могли и Гришина назначить. Молодежка при нем достойно играла.
Beekeeper
Beekeeper
30 марта в 09:30
а чем РПЛ не низы, где можно и нужно начинать?
112910415
112910415
30 марта в 08:54
нам не дано предугадать ...
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 07:52, ред.
Да кто ж знает то , как оно лучше. Дело сделано, будем понаблюдать.
mensk
mensk
30 марта в 07:46
Любителей поболтать в ЦСКА и так хватает.
SHMEL258
SHMEL258
30 марта в 06:40
Валерий Георгиевич конечно очень заслуженный человек, но как тренер, на мой субъективный взгляд, он закончился, поэтому Газзаев не вариант.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 04:30
Поработает и всё прояснится, всё равно сезон коту под хвост.
Gahi
Gahi
30 марта в 01:59
Олич - тёмная лошадка?  Олич точно табун не испортит,  может действительно руководители клуба поступили правильно что, поставили на тёмную лошадку, которая поможет вытянуть команду на нужное место в турнирной таблицы. Удачи 
CSKA2012
CSKA2012
30 марта в 01:48
Для европейского уровня 8 чемпионат по рейтингу УЕФА как раз для топ 5 - "начинать с низов"...
Mangur
Mangur
30 марта в 01:06
Никто не знает что будет лучше. Оличу удачи.
Ironigor
Ironigor
30 марта в 00:47
В принципе всё правильно сказал Гришин , но есть большое Но , что Газзаев уже никого тренировать не собирается. В Госдуме человек уже прижился. И я думаю точно не пойдёт на тренерскую работу, тем более на пол года или год . Ему нужен был бы полноценный контракт и ещё с достаточным количеством казначейских билетов в договоре. Так что никакого резона нет его приглашать . А Олич хоть и считается тёмной лошадкой , но он играл в ЦСКА, десять лет поиграл в Германии в лучших клубах, также проработал в сборной Хорватии три года и стал с ней вице чемпионом. Так что Европейский футбол он знает. А то что нет опыта гл.тренера, так никто не рождается тренером . Всё когда-то бывает в первый раз. И это уже совершившийся факт. Нам остаётся только верить и надеяться на талант Олича. И конечно пожелаем ему только Удачи и Успехов с ЦСКА !!! Всем Добра !!!
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