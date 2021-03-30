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Мостовой: «Дзюба на кураже и может продолжить голевую серию со Словакией»

30 марта 2021, 02:14
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча российской команды против Словакии в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

В игре со Словенией Артём [Дзюба] проявил себя во всей красе. Два забитых мяча — это исключительно его заслуга. Он выигрывал единоборства, действовал очень тонко. Молодец. Думаю, что он сейчас на кураже и может продолжить голевую серию в матче со словаками. Хотя оборона у ближайшего нашего соперника покрепче. Их неудачи с Мальтой и Кипром не должны вводить в заблуждение.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
30 марта в 11:20
Главное,чтобы опять рукоблудить не начал,а то неправильно поймет выражение"проявить себя во всей красе"
STVA 1
STVA 1
30 марта в 02:40
Мы не откажем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 02:35
Было бы неплохо...
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