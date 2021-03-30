Мостовой: «Дзюба на кураже и может продолжить голевую серию со Словакией»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча российской команды против Словакии в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

В игре со Словенией Артём [Дзюба] проявил себя во всей красе. Два забитых мяча — это исключительно его заслуга. Он выигрывал единоборства, действовал очень тонко. Молодец. Думаю, что он сейчас на кураже и может продолжить голевую серию в матче со словаками. Хотя оборона у ближайшего нашего соперника покрепче. Их неудачи с Мальтой и Кипром не должны вводить в заблуждение.