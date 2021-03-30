Игонин: «У сборной России есть все шансы на третью победу подряд»

Бывший игрок «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ -2022 Словакия — Россия.

У нашей сборной есть все шансы на третью победу подряд. Мне бы хотелось, прежде всего, увидеть самоотдачу и желание ребят победить, а так, в целом, при любом раскладе команде можно всё простить. Словакия же — плюс-минус наш уровень, в том числе по набору исполнителей. Не зря при жеребьёвке они были во второй корзине, а мы — в третьей. Так что будет интересно посмотреть эту игру.