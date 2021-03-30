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Игонин: «У сборной России есть все шансы на третью победу подряд»

30 марта 2021, 03:50
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 Словакия — Россия.

У нашей сборной есть все шансы на третью победу подряд. Мне бы хотелось, прежде всего, увидеть самоотдачу и желание ребят победить, а так, в целом, при любом раскладе команде можно всё простить. Словакия же — плюс-минус наш уровень, в том числе по набору исполнителей. Не зря при жеребьёвке они были во второй корзине, а мы — в третьей. Так что будет интересно посмотреть эту игру.

Об игре со Словакией также высказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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beefs
beefs
30 марта в 07:09
Все будет зависеть от настроя...
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 05:29
Игонин безудержный оптимист.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 05:26
Словаков можно и нужно побеждать.
ОПС
ОПС
30 марта в 04:18
Дождемся посмотрим, немного осталось.
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